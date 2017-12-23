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(Görüntülü Haber) Kanserli çocuklar yararına defile

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Çınar Lions Kulübü ve modacı Emre Coşkun tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören kanserli çocuklar yararına defile düzenledi

23 Aralık 2017 14:10

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de Çınar Lions Kulübü ve modacı Emre Coşkun tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümü\'nde tedavi gören kanserli çocuklar yararına defile düzenledi. Şarkıcı Gökhan Türkmen\'in de mini konser verdiği defileden elde edilecek gelirle, hastaneye yaşam destek cihazları alınacak. Çınar Lions Kulübü tarafından düzenlenen defile, Cafer Sadık Abalıoğlu Kültür ve Eğitim Vakfı Salonu\'nda yapıldı. Defileye kulüp üyeleri başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümü\'nde tedavi gören kanserli çocukların yararına düzenlenen defile öncesi şarkıcı Gökhan Türkmen de mini konser verdi. Konser ardından tasarımcı ve modacı Emre Coşkun\'un Aura isimli koleksiyonu içindeki 32 yeni tasarımdan oluşan kıyafetler, 15 manken tarafından defileyle tanıtıldı. Mankenlerin podyumda sergilediği özel tasarım kıyafetler büyük beğeni topladı. Defilenin geliriyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümü\'nde tedavi gören kanserli çocuklar için yaşam destek cihazları alınacak. Çınar Lions Kulübü Başkanı Burcu İlksöz, kulüp olarak bu yılki hedeflerinin kanserli çocuklar olduğunu, defileyi bu amaçla yaptıklarını ve gelirinin de cihaz alımı için kullanılacağını söyledi.

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