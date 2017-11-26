T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) KANSERLİ ÇOCUKLAR İÇİN VOLEYBOL OYNADILAR

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA Milli atlet Merve Aydın ve oyuncu Seda Demir, kanserli çocuklar için voleybol maçı oynadı

26 Kasım 2017 12:57

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA Milli atlet Merve Aydın ve oyuncu Seda Demir, kanserli çocuklar için voleybol maçı oynadı. Aydın, \"Kanser benim derin bir yaram. Konu çocuklar olunca çok hassas oluyorum\" dedi. Milli Atlet Aydın ve oyuncu Seda Demir, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Trabzonsporlular Kulübü\'nün çağrısı üzerine geliri kanser tedavisi için İstanbul\'a gelen ailelerin kullanımı için Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) tarafından Pendik\'te inşa edilen Aile Evi\'ne bağışlanmak üzere \'Ünlüler\' takımında forma giyerek voleybol maçında oynadılar. İdmanocağı bayan voleybol takımı ve ünlüler karması kanserli çocuklar için İÜ Avcılar Kampusu\'ndeki Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu\'nda oynanan ve berabere biten karşılaşma ardından bir izleyiciye kura sonucu Trabzonspor forması hediye edildi. KANSERLİLERE UMUT KENDİSİ İÇİN ŞANS DİLEDİ Önümüzdeki günlerde Survivor\'a katılacak isimlerden biri olan Merve Aydın kendisini sevenlerden destek ve dualarını esirgememelerini istedi. Milli atlet Aydın, voleybol maçı ile ilgili şunları söyledi: \"Böylesine güzel bir sosyal sorumluluk projesinin içerisinde yer aldığım için çok mutluyum. Arkadaşlarıma da beni davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Kanser, benim derin bir yaram. Konu çocuklar olunca çok hassas oluyorum bu konuda. Böylesine güzel bir organizasyon içinde yer aldığım için çok teşekkür ediyorum. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı\'na (KAÇUV) için düzenlenen bir organizasyondu Ben bir atletim. Ama oynadım aslında performans açısından kendimi o kadar kötü bulmadım açıkçası.\" Görüntü Dökümü: ------------------------- -Merve Aydın\'ın karşılaşma ve kanserli çocuklara destek projesi ile ilgili açıklaması -Karşılaşma ve yedek kulübesinden fotoğraflar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKameraDÖRTKARDEŞDHA MilliMerve AydınSeda DemirAydınKonuMilli Atlet AydınTrabzonsporlular KulübüKanserliUmut Vakfı KAÇUVPendikAile EviAvcılar Kampusu Prof Dr Turgay Atasü Spor SalonuTrabzonsporKANSERLİLERE

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24