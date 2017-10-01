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(Görüntülü Haber) Kanseri yenen öğretmen düğünündeki takıları Kanser Vakfı'na bağışlıyor

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde gelinlik provası yapılırken, kanser olduğunu öğrenen anaokulu öğretmeni 29 yaşındaki Türkan Kendirci, nişanlısının desteği ile hastalığını yendikten sonra düzenlenen törenle evlendi

01 Ekim 2017 20:37

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın İskenderun İlçesi\'nde gelinlik provası yapılırken, kanser olduğunu öğrenen anaokulu öğretmeni 29 yaşındaki Türkan Kendirci, nişanlısının desteği ile hastalığını yendikten sonra düzenlenen törenle evlendi. Kendirci, düğününde takılan takıları, Kanser Vakfı\'na bağışlayacağını açıkladı. Ankara\'da ticaretle uğraşan Tuncay Kaya\'ya gönlünü kaptıran Türkan Kendirci\'ye, düğün hazırlığı yaparken, gelinlik provasında fark ettiği rahatsızlığı sonrası meme kanseri teşhisi konuldu. Erken teşhis ve 13 aylık tedavi sonrasında kanseri nişanlısının desteği ile yenen Türkan Kendirci, Erkan Kaya ile yapılan düğün töreni ile evlendi. Şaphire Kır Düğün Salonu\'nda düzenlenen Türkan-Tuncay çiftinin düğün törenlerine aile, akrabalarının yanı sıra kanser tedavisini yapan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Umut Barbaros da İstanbul\'dan gelerek katıldı. Evlenme hayali kurarken kanser olduğun öğrenen ve tedavi sonrasında sağlığına kavuşan Türkan Kendirci, düğün töreninde takılan takılardan elde edilecek olan geliri Kanser Vakfı\'na bağışlayacağını söyledi. Kendirci, şöyle dedi: \"Ben erken teşhisle kanseri yendim. Kanser hastaları için bir şey yapmak istiyorum. Zaten bir miktar bağışta bulunduk. Ancak düğünümde takılan takıları ve paraları da Kanser Vakfı\'na bağışlayacağım.\"

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