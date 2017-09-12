T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kanserden ölen polis memurunun cenazesi memleketi Konya'ya uğurlandı

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kanser hastalığı nedeniyle 46 yaşında yaşamını yitiren trafik polisi Ahmet Bircan Yılmaz'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Konya'ya uğurlandı

12 Eylül 2017 20:31

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, kanser hastalığı nedeniyle 46 yaşında yaşamını yitiren trafik polisi Ahmet Bircan Yılmaz\'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Konya\'ya uğurlandı. Törende gözyaşları sel oldu. Kanser hastalığından yaşamını yitiren polis memuru Ahmet Bircan Yılmaz için görev yaptığı Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nün bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, Milas-Bodrum Havalimanı Müdürü Cüneyt Yörükoğlu, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, Yılmaz\'ın babası Murat Yılmaz, ağabeyi Mehmet Yılmaz, eşi Ayşin Yılmaz, çocukları Birkan Yılmaz ve Nurcan Yılmaz ve meslektaşları ve sevenleri katıldı. Törende, bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından Bircan Yılmaz\'ın özgeçmişi okundu. Törende, Nurcan ve Birkan Yılmaz babalarının tabutuna sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü. Tabutu Türk bayrağına sarılı olan Yılmaz, Bodrum Müftülüğü yetkililerinin okuduğu duaların ardından defnedilmek üzere memleketi Konya\'ya uğurlandı. Yılmaz\'ın naaşını taşıyan cenaze aracına, Bodrum Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli çok sayıda mesai arkadaşı da konvoy oluşturarak şehir dışına kadar eşlik etti. Yılmaz\'ın cenazesinin yarın Konya Merkez Musalla Camii\'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verileceği bildirildi. Yılmaz, 7 yıldır Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği emrinde motosikletli polis olarak görev yapıyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar ANTERBODRUM Muğla DHA MUĞLA BodrumAhmet Bircan YılmazKonyaTörendeKanserBodrumEmniyet MüdürlüğüTörene Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz BodrumEmniyet Müdürü Ertan Sarıkaya MilasBodrum Havalimanı Müdürü Cüneyt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24