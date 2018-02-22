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(Görüntülü Haber) Kanser taramasından dönen köylüleri taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ta kanser taramasından dönen köylülerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

22 Şubat 2018 20:22

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ta kanser taramasından dönen köylülerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Kaza, saat 13.30 sıralarında, Bakacakkadı beldesi mevkiinde meydana geldi. Gökçebey\'in Bodaç köyünde yaşayan 8 kişiyi kanser taraması için Zonguldak\'a götüren Müslüm Ş. (38), ardından dönüşe geçti. Müslüm Ş. yönetimindeki 67 EZ 775 plakalı minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Müslüm Ş. ve minibüste bulunan Meryem B., Nizamettin Ç., Yaşar Ç., Gülfiye E., Ayten B., Hatice B., Sevil G. ve Nafiye Ş. yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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