(Görüntülü Haber) Kanser hastaları kutsal topraklarda

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- RİZE Kanserle Mücadele ve Yaşam Derneği tarafından bu yıl 3\'ünsü düzenlenen \'Kutsal Topraklarda Manevi Şifa\' projesi kapsamında kentte kanser tedavisi gören 30 hasta, Umre için kutsal topraklara gitti. Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda, Rize Valiliği’nin katkıları, hayırsever işadamları ve bağışçıların da desteği ile düzenlenen \'Kutsal Topraklarda Manevi Şifa\' projesi kapsamında Umre için Arabistan\'a gidecek olan kafile sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı\'na geldi. Torlak Turizm şirketi öncülüğünde toplam 354 kişinin katıldığı kafilede kanser tedavisi gören 30 hasta da yer aldı. Umre için kutsal topraklara ilk kez gitmenin heyecanını yaşayan hastalara Rize Kanserle Mücadele ve Yaşam Derneği Başkanı Dr. Nilüfer Emen de eşlik etti. Dr. Emen, \"Amacımız; hastalarımızın manevi şifa bulması. Bu organizasyonu 3 yıldır gerçekleştiriyoruz. Modern Tıp\'ın yanında maneviyatın da önemli olduğuna inanıyoruz. Maneviyatı güçlü olan insanın hastalıklarla baş etmesi, bağışıklık sisteminin güçlendiğine dair bilimsel çalışmalar ve bunla ilgili kanıtlar da var\" dedi. \'ÜLKE VE MİLLET İÇİN DUA EDECEĞİZ\' Turizm acente işletmecisi iş adamı İsmail Torlak kafilede yer alan kanserli hastaların şifa bulması temennisinde bulunarak, şunları söyledi: \"Grubumuzda yaklaşık 354 kişi yer almakta. Çok büyük ve anlamlı bir grubumuz var. Görevlilerimiz gayet deneyimli arkadaşlardan oluşmakta. Bu Umre\'de önem arz eden bir organizasyonumuz da var. Rize Kanserle Mücadele ve Yaşam Derneği\'nce başlatılan girişimlerde 30 kanser tedavisi gören hastamız Umre\'ye gidiyor. Hastalarımız inşallah burada manevi tedavi alacaklardır. Bizlerin de görevi ülkemizi kavuran müthiş bir fitne vardı; bu fitneden ülkemizin kurtulması ve milletimiz için de dua edeceğiz.\" Bilet işlemleri sonrası ihrama giren vatandaşlar Umre yolculuğu için Arabistan\'a hareket etti. Bu arada bu yıl 3\'üncüsü organize edilen proje sayesinde yaklaşık 100 hasta ücretsiz olarak kutsal topraklarla buluşturuldu.