(Görüntülü Haber) Kanola tarlaları, Trakya'yı sarıya boyadı

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- TRAKYA çiftçisinin \'Trakya\'nın yeni altın sarı çiçeği\' olarak adlandırdığı ve ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola, çiçeklerinin açmasıyla tarlalar sarıya büründü. Edirne Ziraat Odası Meclis Başkanı Erdal Akgün, Edirne\'de 90 dönüm kanola ekildiğini ifade ederek,\"Teknolojisi ileri ülkelerde bio-dizel üretiminde kullanılan kanola maalesef Türkiye\'de sadece bitkisel yağ üretiminde kullanılıyor\" dedi.



Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli\'nde tarım arazileri ekili kanola çiçek açınca, ovaları sarı renk kapladı. Trakya\'da çiftçinin, \'Trakya\'nın yeni altın sarı çiçeği\' olarak adlandırdığı ve ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola, son dönemlerde yüksek verimi nedeniyle buğdaya tercih edilirken, ayçiçeğine ise rakip oldu. Edirne Ziraat Odası Meclis Başkanı Erdal Akgün, kanolanın Trakya topraklarını adeta sarıya boyadığını ve her geçen gün artan ekim alanlarıyla çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.



Teknolojisi gelişmiş ülkelerde kanolanın bio-dizel üretiminde kullanıldığını ancak Türkiye\'de sadece bitkisel yağ üretiminde kullanıldığını kaydeden Akgün, \"Kanola ekimi, uzun yıllar önce başladı ama her yıl artmaya başladı. Eylül ayı sonunda ekiliyor, ekim yapıldıktan sonra sonbahar yağışları çok önemli. Kanola kışa kuvvetli girmeli, don olaylarından etkilenmiyor. Kanola ekimi dünyada önemli bir noktaya geldi. Dünyada teknolojisi ilerlemiş ülkelerde bio-dizel üretiminde kullanılıyor. Bizim ülkemizde daha çok yemeklik yağ olarak kullanılıyor. Biz yağ açığını kapatmış olsak bio-dizel üretiminde kullanılacağını düşünüyorum\" dedi.



\'EDİRNE\'DE 90 DÖNÜM KANOLA EKİLİYOR\'



Devletin gerekli desteği sağlaması durumunda kanola ekiminin çok daha artacağını kaydeden Akgün, \"Devletimiz tarafından gerekli değişiklikler yapıldığında en üst düzeyde ekimi yapılacak. Kış bitkisi olduğu için çok fazla yağış olmadığı ilkbahar döneminde de çok verimli bir ürün. Edirne 15 dönümü merkez olmak üzere yaklaşık 90 bin önümde kanola ekimi yapılıyor. Bölgeye baktığımız çok geniş alanda ekimi yapılıyor. Çiftçileri memnun eden ürünlerden bir tanesi kanola. Ayçiçeği ile kıyaslanırsa masrafları aynı ancak kuraklığa daha dayanıklı olması ön plana çıkıyor\" diye konuştu.



ÇİFTÇİLER MAZOTTAN YAKINDI



Kanola ekimi yapan çiftçiklerden Arif Denizli, maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:



\"Köylerde herkes neredeyse kanola ekmeye başladı. Tek sorun ilaçlaması ve ilaçlama maliyeti. Ayçiçeğin alternatifi olarak ekiliyor. Çiftçi tarlasını boş bırakmak istemiyor. Buğday ve ayçiçeği alımları da düşük. Mazot neredeyse 6 lira oldu. Çiftçi girdilerinin düşürülmesini istiyor, çiftçimizi buna teşvik etmek gerekiyor. kanola ekilmesi her yerde artıyor. Erken dönemde Eylül\'e kadar yağış alırsak ekebiliyoruz. Donma riskine karşı dayanıklı ürün. Ayçiçeğine ve buğdaya bakarak iyi bir ürün. İşçiliği biraz zor. Ama aldığımız mahsulü fabrikaları değil borsalara satılması gerekiyor. Borsalar alımları yükseltirse çok daha fazla ekilecektir. Ayçiçeği ile kıyaslarsak verim ve gelir olarak eşdeğer diyebiliriz. Ancak buğdaydan çok daha verimli. Çiftçinin bunlara yönelmesi de bu nedenle çünkü başka türlü çiftçilerin ayakta kalması zor.\"



Sarı çiçek açan kanola tarlalarının çoğalması Trakya\'da ovaları da sarı-yeşil manzaraya bürüdü. Kanola tarlalarına gidenler, renk cümbüşünde bol bol hatıra fotoğrafı çekiyor.