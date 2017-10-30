(Görüntülü Haber) Kangal köpekleri, sınır karakollarında görev alacak

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- DÜNYACA ünlü kangal köpeklerinin Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce sınır karakollarında görevlendirilmesi için çalışma başlatıldı. Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, \"Kangal köpekleri tehlikeyi önceden sezen ve tepki veren hayvanlardır. Tehlikeyi çabuk algılar ve tepki verir\" dedi.



Önümüzdeki yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı\'nda birim fiyatı 1000 TL olarak belirlenen Kangal köpekleri sınır karakollarında askerin en büyük yardımcısı olacak. Daha önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından toplumsal olaylara müdahalede kullanılmak üzere denemek için alınan Kangal köpeklerinden askerin de sınır karakollarında yararlanmasının planlandığı ifade edildi.



Çalışmayı olumlu bulan Sivas İl Özel İdaresi Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi Sorumlusu Hüseyin Yıldız sınır karakollarında kullanılacak Kangal köpeklerinin özellikleri hakkında bilgi verdi. Kangal köpeklerinin özellikle karasal iklimi olan bölgelerde yüzde yüz verimli olacaklarını ifade eden Yıldız, Kangal köpeklerinin henüz yavruyken, sonbaharda savunacağı bölgeye götürülmesinin doğru olacağını söyledi.



\'SİHA\' GİBİ GÖREV YAPARLAR



Kangal köpeklerinin bulundukları alanda adeta Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) gibi görev yapabileceğini ifade eden Yıldız, şöyle dedi:



\"Kangal köpeğinin yaşadığı saha çok önemlidir. Yaşadığı sahada bunları başarıyla ortaya koyar. Ama yaşamadığı ve yaşayabileceği zorlukların içinde deniz seviyesi altındaki iklimlerde bunları muhafaza etme şansları çok zayıf olur ve başarısızlaşır. Sınır karakollarında Kangal köpeğinin radar gibi olanlarını oraya götürmeniz gerekiyor. Başka türlü verim alamazsınız. Oraya entegre olacak kangalların seçimi çok önemlidir. Polis, askerimizin elinde bir SİHA gibi karada görev yapan radar gibi Kangal köpeklerini oraya yerleştirmek önemli. Aksi takdirde tembel, kendiyle barışık olmayan köpeği oraya götürürsen orada başarı oranı sıfıra düşer.\"



\'HER BÖLGEDE BAŞARI SAĞLAMAZ\'



Nem oranı çok yüksek olan yerlerde ve deniz seviyesinde Kangal köpeklerinin verimsiz olacağını belirten Yıldız, şöyle devam etti:



\"Kangal köpeği deniz seviyesinde yüzde 100 başarısız olur. Nem oranı çok fazla olan bölgelerde başarı göremezseniz. Yüksek karasallarda, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu bölgelerinde ve Güneydoğu Anadolu\'nun özellikle yüksek dağlarında başarı oranları çok yüksek olur. Ama Mersin\'e, Ege bölgesine, İzmir\'e götürürseniz başarısız olur. Götürdüğünüz zaman ve zeminde çok önemli. Temmuz, Ağustos aylarında köpek transfer ederseniz çok başarısız bir halka gelişir. O köpeğin yarını orada çok başarısız olur. Eldeki Kangal soyu patlamış olur. Gerçek Kangal bugün dünyanın en tehlikeli hayvanlarından olan kurdu alt edebiliyorsa, köyünü hanesini ondan savunuyorsa bu Kangal köpeği ondan daha zeki ve çevik olduğunu gösterir. Onun için ben bozkırın müdürü ve yerli SİHA diyorum benim Kangallarıma. Kangal köpeğinin hız oranı, dağdaki süratliği bozkırdaki müdürlüğü buradan gelir. Biz artık her yerde kangal köpeklerimizin yer almasını istiyoruz\" diye konuştu.



\'TEHLİKEYİ ALGILAR\'



Kangal köpeklerinin özellikle geceleri radar vazifesi görebileceğini ve kendisini ölümüne feda edeceğini söyleyen Yıldız \"Kangallar karakollarımızı tehdit edebilecek unsurları tespit eder. Tepkisini anında ortaya koyar, Askeri uyarmaya yardımcı olur \" ifadelerini kullandı.



Sınır karakollarında görevlendirilecek Kangal köpeklerinin seçimi için daha önce Sivas\'ta bir ön araştırma yapıldığı, kısa süre sonra da köpek alımlarının gerçekleştirileceği belirtildi.

