(Görüntülü Haber) Kandıra sahilleri tatilcilerle doldu

Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kandıra İlçesi\'nde sahiller tatilcilerle doldu. Karadeniz\'in serin sularına giren tatilciler, sahilde güneşlenerek zaman geçirdi Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler Kandıra\'ya akın etti. Kocaeli\'nin ilçeleri, İstanbul, Sakarya, Yalova gibi çevre illerden Kandıra\'ya gelenler sahillerde güneş ve denizin keyfini çıkardı. Cebeci, Kefken, Ömerağzı, Sarısu, Kovanağzı, Kumcağız ve Kerpe sahillerine gelen günübirlik tatilciler ile pansiyon ve otellerde konaklayan tatilciler gün boyunca denizde yüzüp, sahilde güneşlendi. İstanbul\'dan gelen tatilciler, Kandıra\'da denizin çok temiz olduğunu günübirlik gelerek denizin keyfini çıkardıklarını söyledi.