T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kandıra sahilleri tatilcilerle doldu

Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi'nde sahiller tatilcilerle doldu

20 Ağustos 2017 01:08

Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kandıra İlçesi\'nde sahiller tatilcilerle doldu. Karadeniz\'in serin sularına giren tatilciler, sahilde güneşlenerek zaman geçirdi Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler Kandıra\'ya akın etti. Kocaeli\'nin ilçeleri, İstanbul, Sakarya, Yalova gibi çevre illerden Kandıra\'ya gelenler sahillerde güneş ve denizin keyfini çıkardı. Cebeci, Kefken, Ömerağzı, Sarısu, Kovanağzı, Kumcağız ve Kerpe sahillerine gelen günübirlik tatilciler ile pansiyon ve otellerde konaklayan tatilciler gün boyunca denizde yüzüp, sahilde güneşlendi. İstanbul\'dan gelen tatilciler, Kandıra\'da denizin çok temiz olduğunu günübirlik gelerek denizin keyfini çıkardıklarını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Alişan KOYUNCUKANDIRAKocaeli DHAKOCAELİ KandıraKaradenizKandıraKocaeliSakarya YalovaCebeci KefkenSarısu Kovanağzı KumcağızKerpe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24