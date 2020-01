(Görüntülü Haber) Kanalizasyona düşen atı, itfaiye kurtardı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, kapağı açık unutulan kanalizasyona düşen at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay, İzmit Yenişehir Mahallesi Şehit Enver Güven Sokak\'ta meydana geldi. Fikret Özariş\'e ait at kapağı açık unutulan kanalizasyona düştü. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, atı bulunduğu yerden çıkaramayacaklarını anlayınca iş makinesiyle önce kanalizasyon kapağının çevresi kazıldı. Ardından kanalizasyon bacasının bir bölümü kırıldı. Bu sırada yaklaşan iki kişi, itfaiyenin yanlış çalışma yaptıklarını iddia ederek tepki gösterince, ekiplerle aralarında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar sakinleşti ve kurtarma çalışmasına devam edildi. Daha sonra vince bağlanan halat ile at düştüğü yerden kurtarıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimi, atta hafif sıyrıklar olduğunu belirledi. At. incelemenin ardından sahibi Fikret Özariş\'e teslim edildi.