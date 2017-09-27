(Görüntülü Haber) Kanalizasyon borusunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde kanalizasyon hattındaki boruya girerek mahsur kalan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı. Uzunmehmet Mahallesi Garip Ahmet Sokak\'ta oturanlar, kanalizasyon hattından gelen kedi sesi üzerine itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi, rögor kapağından girdiği tahmin edilen yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Çevredekiler de itfaiyeye yardım etti. Mahalle sakinlerinden İsmail Çetin, kanalizasyon kuyusuna girerek kediye ulaşmaya çalıştı. Kanalizasyon hattına bağlı olan havalandırma borusunda olduğu belirlenen yavru kedi, itfaiye görevlilerince boru kesilip aşağıya sarkıtılan beze tutunması sağlanarak kurtarıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla çıkarılan kedi sokağa bırakıldı.