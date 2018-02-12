(Görüntülü Haber) Kamyonun kasasından kaçaklar değil deveciler çıktı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, polisin kaçakları taşıdığı ihbarı üzerine durdurulan brandalı kamyondan, 8 deveci ile yeni satın aldıkları bir deve çıktı. Yaşanan kısa süreli heyecanın ardından gerçek anlaşılınca, kamyon yoluna devam etti.



Bugün saat 15.00 sıralarında, \'155 Polis İmdat\' ihbar hattını arayan çok sayıda kişi, Bodrum\'a 18 kilometre uzaklıktaki Güvercinlik Mahallesi yakınlarındaki kasası brandayla örtülü 48 BF 370 plakalı kamyonda sık sık başlarını çıkartarak dışarı bakan kişiler olduğunu bildirdi. Polis, kamyonu, içinde kaçaklar olabileceği şüphesiyle Kaynar Mevkisi\'nde durdurdu. Kamyonun şoför mahalinden 2, kasasından da 6 kişi indi. Polis, kamyonun kasasındaki brandayı açıp, bir deve ile karşılaşınca, gerçek ortaya çıktı. Kamyondaki kişilerin kaçak değil, deveci oldukları, yeni satın aldıkları bir güreş devesini Bodrum\'a götürdükleri belirlendi.



Devecilerden M.K. \"Satın aldığımız deveyi getiriyorduk. Bu nedenle kamyonun brandalı olan kasasında yolculuk yapıyorduk. Kasada havasız kaldığımız için zaman zaman hava almak amacıyla başımızı dışarı çıkartıp, temiz hava soluyorduk. Bizi gören vatandaşlar, kaçak zannedip, ihbarda bulunmuş, polisimiz de görevini yaptı\" dedi.



Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından kamyon, yoluna devam etti.