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(Görüntülü Haber) Kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, kamyonunun arkadan çarpması sonucu bariyerlere vuran otomobilin sürücüsü yaralandı

04 Ekim 2017 19:15

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, kamyonunun arkadan çarpması sonucu bariyerlere vuran otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. İstanbul\'dan aldığı sacı Düzce\'ye götüren Tamer Bayçon idaresindeki 34 HDS 55 plakalı kamyon önünde ilerlemekte olan Baki Polat idaresindeki 34 RU 7074 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın şiddetiyle yolda dönerek bariyerlere çarptı. Kazada Baki Polat hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan Baki Polat\'a müdahalede bulundu. Seka Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Baki Polat tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsünün kararsız kaldığını iddia eden kamyon sürücüsü Tamer Bayçon, \"Otomobil İzmit gişelerini geçince bir anda önüme direksiyonu kırdı. Bende mecburen çarptım. Yapabileceğim bir şey yoktu\" dedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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