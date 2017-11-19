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(Görüntülü Haber) Kamyonetten attığı izmarit, ev eşyalarını yaktı

İskender ZENGİN- KAHRAMANMARAŞ-DHA) KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesi'nde kamyonetiyle ev eşyası taşıyan Lütfi Yılmaz'ın araçtan attığı sigara izmariti arkadaki ev eşyalarının arasına düşerek eşyaların yanmasına neden oldu

19 Kasım 2017 16:13

İskender ZENGİN- KAHRAMANMARAŞ-DHA) KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın İlçesi\'nde kamyonetiyle ev eşyası taşıyan Lütfi Yılmaz\'ın araçtan attığı sigara izmariti arkadaki ev eşyalarının arasına düşerek eşyaların yanmasına neden oldu. Olay, dün akşam saatlerinde Andırın- Kahramanmaraş karayolunun 30\'uncu kilometresindeki Başkonuş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Lütfi Yılmaz, ev eşyası yüklü 80 LN 804 plakalı kamyonetiyle giderken içtiği sigaranın izmaritini dışarı attı. Ancak izmarit rüzgarın etkisiyle kamyonetteki eşyaların arasına düştü. Bir süre sonra kamyonetin arkasından dumanların yükseldiğini gören Yılmaz, aracını kenara çekip itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale edip yangını söndürdü. Yangında eşyaların tamamı yandı.

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