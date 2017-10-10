(Görüntülü Haber) Kamyonetin çarptığı genç kız yaralandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde kamyonetin çarptığı 17 yaşındaki Asya Daban yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Meydanbaşı caddesinde meydana geldi. Kız Meslek Lisesi öğrencisi Asya Daban\'a, okul çıkışında yolun karşısına geçmek istediği sırada Ferdi Aslan\'ın kullandığı 67 LF 391 plakalı kamyonet çarptı. Ayağının lastiğin altında kalması ve sürüklenmesi sonucu yaralanan öğrenciye ilk müdahale olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Müdahalenin ardından vatandaşların da yardımı ile ambulansa taşınan genç kız Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü Ferdi Aslan ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.