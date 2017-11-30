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(Görüntülü Haber) Kamyonetin altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN’da kamyonetin, motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Kocağlu, ağır yaralandı

30 Kasım 2017 18:50

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN’da kamyonetin, motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Kocağlu, ağır yaralandı. Yaralı Kocaoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi\'nde meydana geldi. 35 yaşındaki Mehmet Kocaoğlu yönetimindeki 70 FZ 673 plakalı motosikleti ile giderken iddiaya göre hurda deposundan caddeye çıkan 50 yaşındaki Cumali Arı yönetimindeki 51 DY 760 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan Kocaoğlu, kamyonetin altında kaldı. Ağır yaralanan Kocaoğlu, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi’ne  kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehmet Kocaoğlu’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis kamyonet sürücüsü Cumali Arı’yı gözaltına aldı.

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