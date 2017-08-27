(Görüntülü Haber) Kamyonet alev alev yandı

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Pamukova İlçesi\'nde elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu motoru tutuşan kamyonet alev alev yandı. Olay, gece D-650 Karayolu Alifuatpaşa Yenimahalle yakınlarında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Bayram Ali Tezcan, yönetimindeki 34 LR 6979 plakalı bir GSM şirketine ait reklam tabelalarını taşıyan kamyonetin elektrik kontağı sonucu motoru tutuştu. Bayram Ali Tezcan motordan dumanların yükseldiğini görünce aracı bir dinlenme tesisi girişinde durdurdu. Alevler kamyoneti sararken, sevk edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Kamyonet ve kasasında bulunan tabelalar yanarken, araç kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.