(Görüntülü Haber) Kamyondan inerken su kuyusuna düşüp öldü

Haber-Kamera Mehmet YİRUNERGENE(Tekirdağ),(DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Ergene ilçesinde bir firmada şoför olarak çalışan Mustafa Canlı(34), aracın park ettikten sonra üzeri tahta ile kapalı 3 metre derinliğindeki su kuyusuna düşerek öldü. Olay, Ergeni\'nin Sağlık Mahallesi\'nde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Bir geri dönüşüm firmasında çalışan Mustafa Canlı kullandığı 34 JGS 29 plakalı kamyonu yol kenarına park ederek aşağıya indi. Kamyondan atlayarak inen Canlı, üzeri sunta tahta ile kapalı içi su dolu kuyunun kapağının kırılmasıyla içine düştü. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kuyudan suyu tahliye ettikten sonra yaklaşık 3 metrelik çukurda Mustafa Canlı\'nın cansız bedenine ulaştı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Mustafa Canlı\'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Canlı\'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.