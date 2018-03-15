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(Görüntülü Haber) Kamyon çöken yolda devrildi, sürücü araçtan atladı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında çöken yola devrilen kamyonun sürücüsü, araçtan son anda atlayarak, kurtuldu

15 Mart 2018 20:26

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında çöken yola devrilen kamyonun sürücüsü, araçtan son anda atlayarak, kurtuldu.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi Şehit Oğuz Erbay Sokak\'ta meydana geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nce sürdürülen altyapı çalışmalarında, yüklenici firma tarafından atık su borusunun döşenmesi için yol kazılmaya başlandı. Kazılan yoldan çıkarılan toprağın yüklendiği, içinde Kamil Savcı\'nın (50) bulunduğu 06 P 4395 plakalı kamyon, aniden çöken yolda devrildi. Taşeron firma işçisi Savcı ise kamyondan son anda atlayarak, yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, çevrede önlem aldı. Olayda yaralanan olmazken, polis tarafından soruşturma başlatıldı. 

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