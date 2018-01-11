(Görüntülü Haber) Kamyon, 3 araca çarpıp devrildi: 8 yaralı

Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) - ADANA\'da kontrolden çıkan mandaline yüklü kamyon, önünde giden iki minibüs ve bir kamyonete çarptıktan sonra devrildi. 8 kişi nin yaralandığı kazada yola saçılan mandalinalar nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre tek yönde sağlandı.



Kaza, saat 19.15 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi D-400 Karayolu Köklüce Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa İşçioğlu\'nun kullandığı 31 ZF 484 plakalı mandalina yüklü kamyon, kontrolden çıkarak önündeki 80 M 7070 ile 01 S 0034 plakalı minibüslere ve ardından 01 VP 136 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, mandaline yüklü kamyon devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan kamyon sürücüsü İşçioğlu ve diğer araçtakiler; Mürsel Çetinkıran, Ramazan Yılmaz, Hasan Kurt, Özden Çelik, Kayhan Bulut, İlker Öz ile Mehmet Taşdöven, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Kaza sırasında devrilen kamyonetteki mandalinaların karayoluna savrulması nedeniyle karayoluna ulaşımda aksama meydana geldi. Mahdalinaların temuzlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.