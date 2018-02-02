(Görüntülü Haber) Kamu Başdenetçisi Malkoç, OHAL Komisyonu'nu ziyaret etti

Mustafa TURAPOĞLU-Gizem KARADAĞ/ANKARA,(DHA) Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu\'nun kısa bir süre içerisinde 100 binin üzerindeki insanın evraklarını, belgelerini ve bilgilerini topladığını söyleyerek, \"Arkadaşlarımızın titizliğini ve gayretlerini gördük memnun olduk\" dedi. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu\'nu ziyaret etti. Burada komisyon başkanı Salih Tanrıkulu ve komisyon üyeleri ile görüşen Malkoç, komisyon çalışmaları hakkında bilgi edindi. Çıkışta açıklamalarda bulunan Malkoç, çalışmalarından dolayı Başkan Tanrıkulu ve komisyon üyelerini tebrik etti. OHAL Komisyonunun kısa bir süre içerisinde 100 binin üzerindeki insanın evraklarını, belgelerini ve bilgilerini topladığını söyleyen Malkoç, \"Yaklaşık 20 kamu kurumundan bilgi ve belgelerini toplamışlardır. Bu olağan üstü bir şey. Türkiye\'de 15 Temmuz olayını hep birlikte yaşadık. Sevindiğimiz husus şu, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve tecrübesi sayesinde milleti demokrasiye, hukuka ve geleceğe sahip çıkmaya davet etmiştir ve insanlarımız dünya tarihinde, demokrasi tarihinde ders okutulacak şeklinde bir mücadele vermiştir. Şehitlerimiz, gazilerimiz olmuştur ama çok şükür milletimiz anayasaya, hukuka, çocuğunun geleceğine, hepsinden önemlisi ülkenin işgal edilmesinin önüne geçmiştir.\" dedi. 15 Temmuz darbe girişimine teşebbüs edenlerin, suç işleyenlerin yargılandığını kaydeden Malkoç, şöyle konuştu: \"Yargılamalar devam etmektedir. Yine memnuniyetimizi ifade etmek istiyorum. Uluslararası hukuk ve yargılama açısından fevkalade usule riayet edilerek yargılamalar devam etmektedir. Bu yargılamaların kısa zamanda ve adil bir şekilde sonuçlanmasını millet olarak beklemekteyiz. Kamu denetçiliği gibi benzeri kurumlar bu süreçte işlerin hukuka uygun olarak, insan haklarına uygun olarak yürümesinde titizlikle çaba göstermektedirler. Evet, suçlular yargılanacaktır, adil şekilde yargılanmaktadırlar ve Türkiye umut ediyorum ki bundan sonra bu tür olayları yaşamayacaktır. İşlerin hukuka uygun, şeffaf bir şekilde yürütülmesi son derece önemlidir. Burada en önemli görev OHAL komisyonumuza düşmektedir. Arkadaşlarımızın titizliğini ve gayretlerini gördük memnun olduk.\" Malkoç, mahkemelerin OHAL komisyonunda toplanan bilgi ve belgelerden faydalanmasını istediklerini belirterek, \"Çünkü mahkemelerin her kurumdan ayrı ayrı bunları yazışarak elde etmesi bir imkandır, hukuki yoldur ama arkadaşlarımızın bu titiz gayret ve çabalarından mutlaka mahkemelerinde istifade etmesi gerekir\" diye konuştu.