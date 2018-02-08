(Görüntülü Haber) KAMU BAŞDENETÇİSİ MALKOÇ 2017'DE 2 BİN İNSANLA YÜZYÜZE GÖRÜŞTÜK

Haber Oktay ENSARİ - Kamera Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,DHA)KAYSERİ\'ye çeşitli programlara katılmak üzere gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 2017 yılında yüzyüze yaklaşık 2 bin kişiyle görüştüklerini söyledi. Çeşitli programlara katılım için Kayseri\'ye gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Doğan Haber Ajansına (DHA) açıklamalarda bulundu. Kurumlarına değinen Malkoç, Biz kamu denetçiliği kurumu olarak anayasal bir kurumuz. 6328 sayılı kanunla kurulmuşuz ve faaliyet alanımız bunlarla belirtilmiş. Bizim bakamayacağımız alanlar 4 alan olarak sıralanmıştır. Mahkemeye intikal eden dosyalara, Cumhurbaşkanlığının işlemlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyon kararlarına ve yasama alanına bakamıyoruz. Kayyum atamalar bir kısmı Kanun Hükmünde Kararname ile olduğu için bunlar bizim alanımızın dışında oluyor. Ancak gerek anayasa değişikliği gerekse bu konularla ilgili şikayetler alıyoruz. Sonrasında karar verilmesine yer olmadığına karar veriyoruz. Ayrıca FETÖ ile ilgili de şikayetler geldi. Bununla ilgili 980 müracaat geldi. Tabi bunlarda Kanun Hükmünde Kararname ile olduğu için bunları OHAL\'e gönderdik. Şuanda bahsettiğim kapsamda onlara da bakamıyoruz. Biz Perşembe günü Olağanüstü Hal Komisyonuna uğradık. Onları ziyaret ettik. Türkiye\'de itiraz yolları açık olduktan sonra haklıyla haksızı ayıracak mekanizmalar çalışıyordur. Bu sevindirici bir husus. Ayrıca bize intikal eden şikayetler olduğu zaman da bizde gerekli incelemeyi yasamıza göre yapıyoruz ifadelerini kullandı. Kendilerine gelen şikayetlere değinen Malkoç, Bize eşinden, babasından, öğretmeninden şikayet eden öğrenciler oluyor. Tabi sayıları çok fazla değil. Derdi olan dermanını bulmak için değişik yerlere başvuruyor. Konumuzla alakası olsun ya da olmasın bize de müracaatları oluyor. Bizim kurumumuzda 2017 yılında yüzyüze 2 bin civarında insanla görüşüldü. Vatandaşın derdine derman olmaya çalışıyoruz. Sorununu çözemezsek bile onlara hukuki yolları gösteriyoruz. Ya da psikolojik olarak destek oluyoruz. Bu kurumun görevi halkın avukatlığını yapmak şeklinde konuştu.