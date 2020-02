(Görüntülü Haber) Kameradaki markette bıçaklama sanığı baba-oğula hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de bir markette sıra bekleme nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada Yusuf Tekeli\'yi (37) bıçakla yaralamaktan yargılanan tutuklu sanık Şaban C. (53) 11 yıl 8 ay, oğlu M.C. (16) ise, 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Şaban C.\'nin tutukluluk halinin devamına, oğlunun ise tahliyesine karar verdi. Markette yaşanan olayın ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.



Kayseri\'de geçen yıl 14 Mart\'ta, merkez Melikgazi İlçesi Belsin Kocatepe Mahallesi\'nde bir markette meydana gelen olayda, iddiaya göre; marketin kasasına gelen müşteriler Şaban C. ile oğlu M.C. ve Yusuf Tekeli arasında sıra bekleme yüzünden tartışma çıktı. Çıkan kavgada Şaban C. ve oğlu M.C., Yusuf Tekeli\'yi bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Yusuf Tekeli Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alınırken, baba ve oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada tutuklu sanık Şaban C. hazır bulundu. Oğlu, M.C ise, tutuklu bulunduğu Ankara Çocuk Cezaevi\'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini istedi. Markete ürün değişimi için gittiğini söyleyen Şaban C. \"Marketten aldığım ürünün değişimi için kasaya gittim. O sırada da Yusuf ile tartıştık. Aşağılayıcı, hakaret ve küfürler etti. Ayırmaya çalışırken de oğlum bıçakladı. Pişmanım\" dedi.



M.C. ise, pişman olduğunu belirterek, \"Yapmamam gereken şeyi yaptım. Babamı o vaziyette görünce bir anda bıçakla vurdum. Öldürme kastım asla yoktu\" dedi. Şaban C.\', \'Fikir ve eylem birliği içinde öldürmeye teşebbüs\' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çaptrılırken, oğlu M.C. ise, aynı suçtan 7 yıl 9 ay hapis cezası aldı, tahliye etti.



OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Bıçaklı yaralama olayı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kamara kaydında ilk olarak mağdur Yusuf Tekeli ile Şaban C.\'nin sözlü olarak tartıştığı, ardından da kavga ettikleri görüldü. Daha sonra Yusuf Tekeli aldığı ürünleri poşete koyduğu sırada Şaban C. ve elinde bıçak bulunan oğlu M.C., saldırıda bulundu. M.C.\'nin Tekeli\'yi bıçaklama anı market kamerası tarafından kaydedildi.