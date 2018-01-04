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(Görüntülü Haber) Kamera açılarını değiştirdiler,yüzlerini gizlediler, yakalanmak kurtulamadılar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da hırsızlık yapmak için ekmek fırınına giren 30 yaşındaki Musa Bakır ve 38 yaşındaki Bedri Aksoy, yakalanmamak için güvenlik kameralarının açılarını değiştirerek, yüzlerini gizledi

04 Ocak 2018 12:22

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da hırsızlık yapmak için ekmek fırınına giren 30 yaşındaki Musa Bakır ve 38 yaşındaki Bedri Aksoy, yakalanmamak için güvenlik kameralarının açılarını değiştirerek, yüzlerini gizledi. Şüphelilerin tüm çabaları yakalanmalarını engelleyemedi. Olay, merkez Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi\'nde meydana geldi. Yüzlerini kar maskesi ile gizleyen Musa Bakır ve Bedri Aksoy tornavida ve demir levye ile pide fırının kapısını kırarak içeri girdi. İşyerindeki güvenlik kameralarını gören şüpheliler ne yapacaklarını şaşırdı. Güvenlik kameralarının görüş alanını fırın küreğiyle değiştiren hırsızlar, daha sonra kameraların kendilerini çekip çekmediğine baktı. Bu anlar ise yine güvenlik kameları ile kaydedildi. Hırsızlar daha sonra, kasadaki bin lirayı alıp kaçtı. SOYGUN ANINDA GİYDİĞİ AYAKKABI ELE VERDİ Sabah fırına geldiğinde hırsızlığı fark eden işyeri sahibi Mehmet Ali Ekmekçi polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği polisleri ise, şüphelilerden Musa Bakır\'ın kimliğini tespit etti. Adresi tespit edilen Bakır, evinin yakınında kovalamaca sonucu yakalandı. Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Polis ise zanlının ayakkabısıyla, olay anında giydiği ayakkabının aynı olduğunu söyledi. Bunun üzerine zanlı suçunu itiraf etti.Polis diğer hırsız Bedri Aksoy\'u yakalayarak gözaltına aldı. İki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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