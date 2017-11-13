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(Görüntülü Haber) Kalp krizinden ölen üniversiteli Melis, gözyaşlarıyla uğurlandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde üniversite öğrencisi Melis Burcu Küçük (24) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

13 Kasım 2017 21:36

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde üniversite öğrencisi Melis Burcu Küçük (24) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Genç kız, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Eskişehir\'de, Anadolu Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı ikinci sınıf öğrencisi Melis Burcu Küçük, dün kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan genç kızın duran kalbi yapılan tüm müdahalelere rağmen yeniden çalıştırılamadı ve Küçük yaşamını yitirdi. Melis Burcu Küçük\'ün ölüm haberini alan ailesi fenalık geçirdi. Küçük\'ün beyaz duvakla örtülü tabutu, bugün Lazlar Camii\'ne getirildi. Eskişehir\'den otobüsle gelen sınıf arkadaşları, Küçük\'ü son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına boğuldu. Cenaze törenine Kaymakam Ali Akça, Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Kaban, İTSO Başkanı Metin Anıl, CHP İlçe Başkanı Necmi Demir ile çk sayıda kişi cemaat katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Melis Burcu Küçük\'ün cenazesi hastane mezarlığında toprağa verildi.

 

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