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(Görüntülü Haber) Kalp krizi sonucu vefat eden vali yardımcısı için tören düzenlendi

Yusuf ÇINARNÇORUM, (DHA)- ÇORUM Vali Yardımcısı Azmi Yeşil, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

11 Şubat 2018 02:12

Yusuf ÇINARNÇORUM, (DHA)- ÇORUM Vali Yardımcısı Azmi Yeşil, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Vali yardımcısı için görev yaptığı Çorum Valiliği önünde resmi tören düzenlendi. Çorum Vali Yardımcısı 2 çocuk babası Azmi Yeşil, Bahçelievler Mahallesi\'nde bulunan öğretmenevinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yere yığıldı. Ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Azmi Yeşil, hayatını kaybetti. Azmi Yeşil\'in Türk bayrağına sarılı tabutu, hastane morgundan alındıktan sonra hellalik için Çorum Valiliği, önüne getirildi. Hellalik sonrası düzenlenen törene Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Zeki Gül, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Vali Necmeddin Kılıç tören esnasında yaptığı konuşmasında, \"Vali Yardımcımız, kardeşim gibi sevdiğim mesai arkadaşım Azmi Yeşil’i kalp krizi sonucu kaybettik. Çok üzgünüm. Vatanını milletini seven çalışkan bir kardeşimdi. 40 yıldır vatanına hizmet ediyordu. Ben hakkımı helal ediyorum. Onu kaybetmek bizleri derinden üzdü\" dedi. Vali Necmeddin Kılıç\'ın konuşmasının ardından Azmi Yeşil\'in Türk bayrağına sarılı naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Osmaniye’ye gönderildi.

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