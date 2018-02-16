T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kalp krizi geçiren yaşlı çift yarım saat arayla öldü

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’de, Esma Tüfekçi (75) ve eşi Selahattin Tüfekçi (85), yarım saat arayla geçirdikleri kalp krizi sonucu hayatlarını kaybetti

16 Şubat 2018 15:32

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’de, Esma Tüfekçi (75) ve eşi Selahattin Tüfekçi (85), yarım saat arayla geçirdikleri kalp krizi sonucu hayatlarını kaybetti. Reşadiye Mahallesi’nde eşi Selahattin Tüfekçi ile birlikte yaşayan Esma Tüfekçi, dün akşam saatlerinde fenalaştı. Selahattin Tüfekçi, eşi için sağlık ekiplerine haber verdi. Evde yapılan müdahalenin ardından Esma Tüfekçi\'nin alındığı ambulansta kalbi durdu. Sağlık ekibinin müdahalesiyle Esma Tüfekçi\'nin kalbi yeniden çalıştı. Kalp masajı yapıldığı sırada dışarıda otomobili ile hastaneye gitmeyi bekleyen Selahattin Tüfekçi de yere yığıldı. Ambulansa alınan yaşlı çift, Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Saat 18.30 sıralarında Esma Tüfekçi, yarım saat sonra saat 19.00 sıralarında da eşi Selahattin Tüfekçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatlarını kaybetti. Çiftin geçirdikleri kalp krizi sonucu öldükleri belirlendi. Selahattin Tüfekçi’nin ölmeden önce “Eşime bir şey olursa ben ni yaparım? Ben onsuz yaşayamam. Ne olur onu kurtarın\" dediği öğrenildi. Kalp rahatsızlığı bulunan Esma Tüfekçi, hastanede tedavi gördükten sonra önceki gün taburcu edilmişti. Selahattin ve Esma Tüfekçi\'nin 6 çocukları olduğu öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aytekin KALENDERRİZE DHA RİZEde Esma TüfekçiSelahattin TüfekçiReşadiye MahallesindeEsma TüfekçiEvdeSağlıkKalpAmbulansaRize Devlet HastanesineSaatSelahattin TüfekçininBenNeSelahattin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24