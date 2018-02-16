(Görüntülü Haber) Kalp krizi geçiren yaşlı çift yarım saat arayla öldü

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’de, Esma Tüfekçi (75) ve eşi Selahattin Tüfekçi (85), yarım saat arayla geçirdikleri kalp krizi sonucu hayatlarını kaybetti. Reşadiye Mahallesi’nde eşi Selahattin Tüfekçi ile birlikte yaşayan Esma Tüfekçi, dün akşam saatlerinde fenalaştı. Selahattin Tüfekçi, eşi için sağlık ekiplerine haber verdi. Evde yapılan müdahalenin ardından Esma Tüfekçi\'nin alındığı ambulansta kalbi durdu. Sağlık ekibinin müdahalesiyle Esma Tüfekçi\'nin kalbi yeniden çalıştı. Kalp masajı yapıldığı sırada dışarıda otomobili ile hastaneye gitmeyi bekleyen Selahattin Tüfekçi de yere yığıldı. Ambulansa alınan yaşlı çift, Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Saat 18.30 sıralarında Esma Tüfekçi, yarım saat sonra saat 19.00 sıralarında da eşi Selahattin Tüfekçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatlarını kaybetti. Çiftin geçirdikleri kalp krizi sonucu öldükleri belirlendi. Selahattin Tüfekçi’nin ölmeden önce “Eşime bir şey olursa ben ni yaparım? Ben onsuz yaşayamam. Ne olur onu kurtarın\" dediği öğrenildi. Kalp rahatsızlığı bulunan Esma Tüfekçi, hastanede tedavi gördükten sonra önceki gün taburcu edilmişti. Selahattin ve Esma Tüfekçi\'nin 6 çocukları olduğu öğrenildi.