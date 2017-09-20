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(Görüntülü Haber) Kalkınma Bakanı Elvan: Geleneksel mesleklerimizin yaşatılması son derece önemli (3)

BAKAN ELVAN, ROMAN ÇOCUKLARIN SÜNNETİNE KATILDI Akdeniz Belediyesi ile Romanlar ve Müzisyenler Derneği’nin birlikte düzenlediği sünnet şölenine katılan Bakan Elvan, sünnet olan 33 çocuğa çeyrek altın taktı

20 Eylül 2017 12:25

BAKAN ELVAN, ROMAN ÇOCUKLARIN SÜNNETİNE KATILDI

Akdeniz Belediyesi ile Romanlar ve Müzisyenler Derneği’nin birlikte düzenlediği sünnet şölenine katılan Bakan Elvan, sünnet olan 33 çocuğa çeyrek altın taktı. Şölene Bakan Elvan\'ın yanı sıra Vali Ali İhsan Su, Ak Parti Milletvekilleri Hacı Özcan, Yılmaz Tezcan, Ali Cumhur Taşkın, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk da katıldı.

Bakan Elvan, sünnet olan çocuklarla yakından ilgilendi. Şölende bazı minikler ağlarken, bazıları da müzik eşliğinde eğlendi.

Burada konuşan Bakan Elvan, Romanlar arasında huzurun, kardeşliğin ve vatan sevgisinin olduğunu belirtti. Romanların sadece Mersin’in değil, aynı zamanda Türkiye’nin de bir zenginliği olduğunu vurgulayan Bakan Elvan, \"Birlikte yaşama azmimizin garantisidir. Sizin gelenekleriniz, sanatçılığınız, bizim en büyük zenginliğimizdir. İnsana olan sıcak yaklaşımınız, bakış açınız yine bizim en büyük zenginliğimizdir\" dedi. Bakanlık olarak başlattıkları programla Roman çocuklarının eğitim alması ve meslek sahibi olması için çalışma yaptıklarını aktaran Bakan Elvan ve istihdama kazandırılması için projeleri Mersin Valiliği ve Akdeniz Kaymakamlığı aracılığı ile yürütüeceklerini dile getirdi. 

 

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