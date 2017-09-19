(Görüntülü Haber) Kalkınma Bakanı Elvan: Geleneksel mesleklerimizin yaşatılması son derece önemli

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, gelişen dünyaya rağmen geleneksel mesleklerin korunmasının çok önemli olduğunu söyledi.



Mersin\'de Esnaf Odaları Birliği tarafından Ulu Cami önünde düzenlenen Ahilik Haftası kutlama programa Bakan Lütfi Elvan\'ın yanı sıra, Vali Ali İhsan Su, Ak Parti Milletvekilleri Yılmaz Tezcan, Hacı Özkan ve Ali Cumhur Taşkın, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer ve esnaf katıldı. Törende, bir çırağın kalfalık ve oradan ustalığa dönüşen hikayesi, ahilik kültüründe ustalığın kabulü tiyatral bir dille anlatıldı. Komisyon tarafından seçilen \'Yılın Ustası\' Selim Yonuk, \'Yılın Kalfası\' Nurettin Kazak ve \'Yılın Çırağı\' Muhteber Yıldız ödüllerini aldı. 2017\'nin İl Ahisi seçilen Selim Yonuk ödülünü Bakan Elvan\'ın elinden aldı.



GELENEKSEL MESLEKLER YAŞATILMALI



Dünyadaki değişim ve dönüşüme ayak uydurulmasının yanında, geleneksel mesleklere olan önemin de gösterilmesi gerektiğini ifade eden Elvan, \"Özellikle geleneksel mesleklerimizin korunması, muhafazası ve o mesleklerin yaşatılması son derece önemli. Hükümetimiz bu yönde geçmiş yıllarda düzenlemeler yaptı. Geleneksel mesleklerimizi yaşatalım, ayakta tutalım, bizden sonraki nesillerde o geleneksel mesleklerimize sahip çıksınlar, gençlerimiz o mesleklerimizi yaşatsınlar. Bu son derece önemli bir konu\" dedi



Her daim esnafın yanında olduklarını kaydeden Bakan Elvan, \"Biz hükumet olarak bu güne kadar esnafımızın yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Başta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Başkanı olmak üzere, tüm Esnaf Odaları Birliği Başkanlarımızın görüşlerini, düşüncelerini ve mevcut sorunlarını teker teker dinledik ve dinlemeye devam ediyoruz. Dile getirdikleri bir çok hususu bugün itibariyle önemli ölçüde çözdük. Ortak akıl hiç bir zaman hata yapmaz. Biz de ortak akla mutlaka başvuruyoruz\" diye konuştu.



Tören, halk oyunları gösterisi ve geleneksel etli pilav ikramı ile son buldu.