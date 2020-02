(Görüntülü Haber) Kalkınma Bakanı Elvan: Finansmanın ötesinde melek yatırımcılara teşvik sağlıyoruz

Gülseli KENARLI – Can EROK/ İSTANBUL, (DHA) KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, \"Biz, yenilikçi girişimlerin ülkemize sağlayacağı katkıların farkındayız. Melek yatırımcıların; yenilikçi kuruluşlara büyüme fırsatları sağlama konusunda önemli roller oynadığını biliyoruz ve finansmanın ötesinde melek yatırımcılara teşvik sağlıyoruz” dedi. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Dünya Melek Yatırıncılar Forumu\'nda (World Business Angels Ivenstment Forum) konuştu. Swissotel’de düzenlenen foruma Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov da katıldı. Programda bir konuşma yapan Bakan Elvan, melek yatırımcıların yatırım yaptıkları ve ortak oldukları firmalara danışmanlık da yaparak değer kattıklarını belirterek, şunları söyledi: “Bugün yalnızca ABD\'de toplam melek yatırım miktarı yaklaşık 21 milyar dolara ulaştı. Apple ve Google gibi tanınmış birçok küresel şirket, en az bir kez melek sermayesi imkânını kullanarak işlerini genişletmişlerdir. Dolayısıyla, Türkiye gibi pek çok ülkenin melek yatırımcıları teşvik etmek için güçlü nedenleri bulunmaktadır. Bunların yanı sıra; melek yatırımcıların başarısı, güçlü bir düzenleme altyapısının varlığına bağlıdır. Bu kapsamda; fikri mülkiyet hakları, sağlam yasal bir çerçeve ve güçlü bir kurumsal baz gerekmektedir. Bunlar aynı zamanda sağlıklı bir yatırım ekosistemi için vazgeçilmez ön koşullardır. Bu noktada, Türkiye\'nin bahse konu alanlardaki tecrübeleri dikkat çekicidir. Türkiye\'de girişimcilik ekosisteminin gelişimini desteklemek için önemli gayretler gösteriyoruz. Teknoloji tabanlı girişimciliği özel programlarla destekliyoruz. Son 5 yılda yaklaşık 9 bin girişimciyi destekledik. Geleneksel sektörlerde yaklaşık bir milyon kişiye girişimcilik eğitimi verdik. KOSGEB, 30 Teknoloji Geliştirme Merkezi ve 17 İş Geliştirme Merkezi\'nde yeni girişimcileri desteklemektedir. 56 Teknoloji Geliştirme Bölgemizde 46 bin yenilikçi çalışanı istihdam ediyoruz. Araştırma altyapılarının ‘kurulması’ ve ‘gelişimi’ için yaklaşık 7,4 milyar TL ayırdık. Bu kurumlar yenilikçi girişimciler oluşturmayı ve onların yararlanabilecekleri teknolojik altyapıyı sağlamayı amaçlamaktadır. Melek yatırımcılar için yasal düzenlemeleri 2013 yılında hayata geçirdik. Bu sistemle kamudan lisans alan yatırımcıların yaptıkları yatırımın yüzde 75’i vergiden düşürülmektedir. Yatırım yapılan girişimin son 5 yıl içinde kamudan destek alması durumunda ise bu oran yüzde 100’e yükselmektedir.” “FİNANSMANIN ÖTESİNDE MELEK YATIRIMCILARA TEŞVİK SAĞLIYORUZ” “Türkiye; güçlü bir makro ekonomik yapıya, yatırıma elverişli iş ortamına, dinamik ve yenilikçi bir genç nüfusa sahiptir\" diyen Bakan Lütfi Elvan, şöyle konuştu: \"Coğrafi konumumuz, dünyanın önde gelen pek çok pazarına erişim sağlamaktadır. Dünya ticaretinin yarısından fazlası, hava yolu ile Türkiye\'den sadece 4 saatlik bir mesafede gerçekleşmektedir. 2017 yılı için, güçlü iç ve dış talebin katkısıyla yüzde 7’nin üzerinde bir büyüme oranı bekliyoruz. İmalat sanayi ve ihracata ilişkin göstergelerimiz oldukça güçlü seyrediyor. Ekonomideki güven seviyeleri artış eğiliminde, gelecek için beklentiler parlak. Zaman, yatırım zamanı. Daha fazla işbirliği yapmamız durumunda, tüm taraflar için ‘kazan-kazan’ imkanı doğacak. Biz, yenilikçi girişimlerin ülkemize sağlayacağı katkıların farkındayız. Melek yatırımcıların; yenilikçi kuruluşlara büyüme fırsatları sağlama konusunda önemli roller oynadığını biliyoruz ve finansmanın ötesinde melek yatırımcılara teşvik sağlıyoruz.” “HER İKİ TARAF İÇİN DE ÇOK VERİMLİ SONUÇLAR DOĞURACAĞINA İNANIYORUM” Bakan Elvan şöyle devam etti: “Türkiye\'nin iş melekleri için pek çok fırsat sunduğuna ve iş melekleri ile girişimciler arasında artan işbirliğinin her iki taraf için de çok verimli sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Hem girişimcilerin hem de iş meleklerinin dikkate almasında fayda gördüğüm bazı hususlara değinmek istiyorum. Girişimciler; potansiyellerine inanmaları ve rakipleri ile rekabet etme konusunda kendilerine güvenmelidir. Bu durum; güçlü yanları, zayıf yönleri ve tehditleri daha geniş bir bağlamda analiz etmeyi gerektirir. Bir sonraki adım ise, fırsatları gerçekleştirmek için akılcı stratejiler geliştirilmesidir. İş meleklerini projelerine çekmek için girişimcilerin gelecek için gerçekçi nicel ve nitel hedefler sunan ayrıntılı bir iş planı hazırlaması gerekmektedir. İş melekleri ise; girişimciler ile yapacakları ortaklıkları 4 temel hususu dikkate alarak yönetmelidirler. Bu hususları şu şekilde özetleyebilirim; yatırımın başlangıç aşamasında sağduyulu, yatırım süreci boyunca üretken, öngörülen ya da öngörülemeyen her türlü sonuca karşı sabırlı, sonunda da karlılığı hak eden bir iş modeli.”