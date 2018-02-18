T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kale surlarındaki intihar girişimcisine 'Atla' dediler

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİ'de işten çıkarıldığını iddia ederek, tarihi kale surlarına çıkaraka intihar edeceğini söyleyen H

18 Şubat 2018 00:41

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİ\'de işten çıkarıldığını iddia ederek, tarihi kale surlarına çıkaraka intihar edeceğini söyleyen H.E. (41), polis tarafından uzun süren ikna çalışması sonrası eyleminden vazgeçirildi.

Akşam saatlerinde Merkez Melikgazi İlçesinde Seyyid Burhaneddin Bulvarı üzerinde Kayseri Kalesinin surlarına çıkan ve bir süre önce işten atıldığını belirten H.E., intihara kalkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri atlama brandası gerdi. Sur üzerine çıkan polis, H.E.\'yi ikna etmek için uzun süre uğraştı. Çevredeki ve trafikte seyreden vatandaşlar olayı cep telefonları ile görüntülerken, bazı vatandaşlar \"Atla\" diye bağırdı. Polis, yarım saat süren ikna çalışması sonrası H.E.\'yi çıktığı surlardan indirerek, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürdü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİDHA KAYSERİAkşamMerkez MelikgaziSeyyid Burhaneddin BulvarıKayseri KalesininOlaySurPolisMelikgaziEmniyet Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24