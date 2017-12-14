(Görüntülü Haber) Kalacak yeri olmayan kanser hastaları için yaşam merkezi

Enver ALAS - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) KANSER tedavisi için İstanbul dışından gelen; ancak kalacak yeri ve imkanı olmadığı için büyük sıkıntılar yaşayan hasta ve yakınları için Türkiye\'de ilk kez ücretsiz bir yaşam merkezi açıldı. Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman, \"Bütün halkımıza sesleniyorum; ne olur imkanı kısıtlı olan kanser hastalarını buraya yönlendirelim\" dedi. Türk Kanser Derneği, Türkiye\'nin dört bir yanından İstanbul\'a kanser tedavisi olmaya gelen ve İstanbul\'da kalacak yerleri olmayan hasta ve yakınları için \'Mucizevi\' adı verilen bir yaşam merkezi projesini hayata geçirdi. Hem 5 yıldızlı otel hem de hastane odası standartlarında olan Mucizevi\'nin ilk misafirleri ise Mardin\'den gelen ve kızları lösemi tedavisi gören Kaya ailesi oldu. Beyoğlu\'nda bulunan Türk Kanser Derneği binasının içinde 50 yatak kapasiteli olarak hizmete giren Mucizevi\'nin tanıtımı bugün düzenlenen basın toplantısıyla gerçekleştirildi. Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman, kanser hastalarına yönelik Türkiye\'de lk kez bir yaşam merkezi hayata geçirildiğini söyledi. Proje üzerine ve Mucizevi hakkında bilgiler veren Duruman, kurulduğu günden bugüne dernek olarak hastalara takip, tedavi, ikinci görüş, tarama psikolojik destek gibi konularda hizmet vererek yardımcı olduklarını dile getirdi. Ancak Türkiye genelinde sürdürdükleri çalışmalar sırasında hastaların bazı şikayetlerle karşılaştıklarını aktaran Başkan Duruman, Mucizevi projesinin de bu sorunlara bir çare olması adına hayata geçirildiğini ifade etti. \"MUCİZE YARATALIM İSTEDİK\" Burak Duruman, \"İstanbul dışından imkanları kısıtlı olan kanser tedavisi gören hastalar, kontrolleri ve tedavileri sürecinde İstanbul\'a geldiklerinde kalacak yer konusunda sıkıntı yaşıyorlardı. Sokaklarda yatan, arkadaşları ya da başkalarının evlerine sığınmak zorunda kalan hastaları gördük. Bu zor bir durum. Biz de \'ne yapabiliriz\' diye düşündük ve bir mucize yaratalım istedik. Bu nedenle Mucizevi projesini hayata geçirdik\" dedi. HASTANEYE TRANSFERLERİ SAĞLANIYOR Başkan Duruman, \"İstanbul dışından, imkanları kısıtlı olan hastaları tedavileri için buraya getirip, kalacak yerlerini sağladığımız, üç öğün yemekli, her türlü hijyen ortamı içinde, hastaneye transferleri dahil adeta 5 yıldızlı otel odaları olan bir merkezde konaklatıyoruz. Bu konuda hem hastaya hem de yakınına psikolojik destek anlamında psikolog arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar\" diye konuştu. MUCİZEVİ\'NDE KALMAK İÇİN \"Bütün halkımıza sesleniyorum; ne olur imkanı kısıtlı olan hastaları buraya yönlendirelim\" diyen Burak Duruman, \"Tabi buranın bir kriteri var, bir otel değil. Mutlaka bir kanser hastası olması gerekiyor. Burası bağışlarla dönen bir yer. Halkımızın da büyük küçük demeden Türk Kanser Derneği\'ne yardımlarını rica ederiz. Burayı kendi imkanlarımızla yaptık. Bağışlarla bu tür yerler daha da artırılabilir. Sadece kanser için ABD\'de 5 binin üzerinde İngiltere\'de 6 bin 700 civarında böyle yer var. İlk hastamız Mardin\'den geldi. Lösemi olan hastamızın tedavisi Çapa\'daki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde devam ediyor. Ayrıca bizim derneğimize bağlı onkologlarımız da hastamızla ayrıca da ilgilenecekler\" ifadelerini kullandı. RENKLİ SERUM KUTULARI Burak Duruman, dernek olarak hastalara moral olması açısından karton kutudan serum kutusu yaptıklarını ve bunun patentini alarak buradan gelir elde ettiklerini de açıkladı. Duruman, roman ve sinema kahramanlarının resimlerinin olduğu birbirinden renkli serum kutlarının aynı zamanda Sağlık Bakanlığı\'nın da onayıyla ücretsiz olarak 81 ildeki hastanelere verdiklerini bildirdi. İLK MİSAFİRLER MARDİN\'DEN \'Mucizevi\'nin ilk misafiri Mardinli Kaya ailesi oldu. 2016 Mart\'ında kızına lösemi teşhisi konulan ve yaklaşık 9 ay Çapa\'daki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde kalan kızına refakat eden Mehmet Kaya, İstanbul\'da sığınabilecekleri bir merkezin olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 9 ayın ardından taburcu olan ve tekrar Mardin\'e dönen Mehmet Kaya ve kızı, şimdi kontrolleri ve bazı tetkikleri için yine İstanbul\'a geldi. \"KANSER HASTASI KIZIMA MORAL OLDU\" 3 gündür Mucizevi\'nde kızıyla birlikte ayrı ayrı odalarda konaklayan Baba Kaya, \"Çok zorluklar yaşadık. Günlerce hastane parklarında kaldığımız bile oldu. Ama şimdi İstanbul\'a geldiğimizde böyle bir yerde kalıyoruz. Burada böyle bir yer açıldığı için çok mutlu olduk. Şimdi bir hafta buradayız, sonra Mardin\'e döneceğiz. Önümüzdeki ay da 15 günlük bir tedavisi daha olacak ve yine geleceğiz. Çok şükür bize böyle bir kapı açıldı. Burası geçmişte yaşadığımız zorlukları bir nebze de olsa rahatlattı. Kanser hastası kızıma da moral oldu. Evimizde bulamayacağımız yemekleri burada bulduk. Hiçbir sıkıntımız yok. İmkanı olmayan hastalar buraya rahatlıkla gelip başvursunlar\" dedi. \'MUCİZEVİ\'NİN ÖZELLİKLERİ Hastalar, doktor referansı, maddi durum ve sicil kriterlerine göre değerlendirilerek sadece kanser hastası olanlar Mucizevi\'ne kabul edilir. Mucizevi\'nde 365 gün, 24 saat güvenlik hizmeti sağlanırken, hastalar tek başlarına ya da yakınlarıyla konaklayabilir. 3 öğün yemek verilen merkezde, 24 saat internet hizmeti var. Kişilere özel odalarda konaklama imkanı sunulurken, hastaların hastaneye transferleri de merkez tarafından gerçekleştiriliyor. BECERİ ATÖLYELERİ VE KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNERLERİYLE HASTALARA EĞİTİM Ayrıca hastalar, kemoterapi ve radyoterapi dönemlerinde istedikleri kadar konaklayabilir. Mucizevi\'nde kalan hastalar, Türk Kanser Derneği gönüllüleri tarafından düzenli aralıklarla beceri atölyeleri ve kişisel gelişim seminerleri aracılığıyla eğitilebilecek.