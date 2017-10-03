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(Görüntülü Haber) Kahvehaneye silahlı saldırı kamerada

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da kimliği belirsiz bir kişi otomobili ile geldiği kahveye tek el ateş ederek kaçtı

03 Ekim 2017 12:17

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da kimliği belirsiz bir kişi otomobili ile geldiği kahveye tek el ateş ederek kaçtı. Yaralananın olmadığı ve bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenen saldırı ile ilgili polis çalışma başlattı. Olay, 16 Temmuz günü saat 23.55 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre kahvenin önüne gelen otomobilin sürücüsü tabancasını çıkartarak kahveye doğru bir el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Yaralananın olmadığı saldırı anı bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kahvehanenin olaydan kısa süre önce kapandığı öğrenilirken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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