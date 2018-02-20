(Görüntülü Haber) Kahvehaneye diye çıktı, bir haftadır haber alınamıyor

Cevdet ŞEN KINIK (İzmir), (DHA) İZMİR\'in Kınık ilçesindeki evinden, Kahvehaneye gidiyorum diyerek çıkan 65 yaşındaki Ahmet Avcı\'dan bir haftadır haber alamayan yakınları, yetkililerden yardım istedi. Evli ve 5 çocuk babası, emekli çiftçi Ahmet Avcı, geçen 13 Şubat Salı günü, saat 14.30 sıralarında eşi Aziye Avcı\'ya kahvehaneye gideceğini söyleyerek Kınık\'ın kırsal Poyracık Mahallesi, Karasu Sokak\'taki evlerinden ayrıldı. Avcı\'nın saat 18.30\'a kadar eve dönmemesi üzerine merak eden yakınları, kahvehaneye gitti. Kahvehanedekiler Avcı\'nın hiç uğramadığını söyledi. Bunun üzerine yakınları bu defa gidebileceği yerlere baktı, ancak yine bir sonuç alamadı. Avcı\'nın yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri, gece boyunca Avcı\'yı aramalarına rağmen bulamayınca Arama Kurtarma Derneği\'nden (AKUT) yardım istedi. Ancak, AKUT ekiplerinin arama-kurtarma çalışmalarından da bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine Avcı\'nın özel bir bankada çalışan oğlu Engin Avcı\'nın girişimleri ile bu defa geçen 15 Şubat\'ta arama kurtarma derneği YAKUT tarafından da arama yapıldı. Fakat bu aramada da diğerlerinde olduğu gibi Avcı\'ya rastlanmadı. Ahmet Avcı\'nın 44 yaşındakı kızı Nurten Avcı, babasını şizofreni hastası olduğunu belirtip, Bugüne kadar ilaçlarını devamlı verdik. Bu nedenle, ilaç almadığı zaman nasıl bir durumla karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Aram kurtarma ekipleri ve güvenlik güçleri dağ, tepe babamı aradı. Bizler de çevre il ve ilçeleri, hastaneleri, huzurevlerini, misafirhaneleri dolaşıp, babamızı aradık. Ancak, sanki yer yarıldı da içine girdi, bulamadık. Hayatından endişe ediyoruz dedi. Aziye Avcı da eşinin kimseye zararı olmayan biri olduğunu belirtip, Bulunması için yetkililerden yardım istiyoruz. Eşimi gören ya da bilenlerden de en yakın polis ve jandarma karakoluna ihbarda bulunmalarını rica ediyorum diye konuştu.