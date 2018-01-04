(Görüntülü Haber) Kahvaltı yaptığı taksiciyi öldürmüş (3)

ÇANTASI CEPHANELİK GİBİ Adana\'da portakal bahçesinde yakalanan cinayet zanlısı Fuat Demirdelen\'in çantasından çıkanlar polisleri şoke etti. Çantadan çıkanlar şöyle: \"244 fişek, 1 av tüfeği, 3 tabanca, biri kanlı 4 bıçak ve kılıfı, 2 cep telefonu, 2 dürbün, 2 gözlük, 1 cop, 1 balta, 3 şarjör, 1 saat, 9 havai fişek rampası, 2 gaz spreyi, 6 meşale, 3 dizlik, 1 kamuflaj renkli hücum yeleği, 6 USB bellek, 1 ara kablo, 1 şarj cihazı, 1 pusula, 2 kelepçe, 1 çift eldiven, 1 fener, 1 yan keski, 1 kask, 1 tüfek kılıfı, şapka, külot, mont, ayakkabı, kar başlığı, tişört, kazak.\"