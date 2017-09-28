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(Görüntülü Haber) Kahta'da servis minibüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Mahir ALAN- ADIYAMAN,(DHA) ADIYAMAN'ın Kahta İlçesi'nde, öğrenci servis minibüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

28 Eylül 2017 19:20

Mahir ALAN- ADIYAMAN,(DHA) ADIYAMAN\'ın Kahta İlçesi\'nde, öğrenci servis minibüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü. Kaza, bugün öğle saatlerinde Kahta-Siverek karayolunun 12\'inci kilometresinde meydana geldi. 43 yaşındaki Deniz Çelebi yönetimindeki 02 FY739 plakalı otomobil, Mahmut Bozkurt yönetimindeki 02 KH 708 plakalı içerisinde öğrenci bulunmayan servis minibüsü ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Çelebi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı ve ambulansla gönderildiği hastanede doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ölen Çelebi\'nin cesedi morga konulurken, kazada yaralanan minibüs sürücüsü Bozkurt\'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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