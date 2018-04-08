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(Görüntülü Haber) Kahta'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Mahir ALAN/ KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

08 Nisan 2018 23:15

Mahir ALAN/ KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN\'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Diyarbakır karayolunun 20\'nci kilometresinde meydana geldi. Erkan Ödül (25) yönetimindeki 55 KB 644 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp Çataltepe köyü yakınlarında devrildi. Kazada sürücü Erkan Ödül ile otomobilde bulunan Fidan (20), Dilan (22), Şefika (49) ve Mustafa Ödül (15) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 

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