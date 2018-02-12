(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş'taki Şalvar güreşi Dünya Kupası'na büyük ilgi

KAHRAMANMARAŞ (DHA)Bu yıl ilki gerçekleştirilen Şalvar Güreşi Dünya Kupası Turnuvası, Kahramanmaraş\'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlendi. Dünya genelinde büyük yankı uyandıran turnuvaya Türk kökenli ülkeler başta üzere, Rusya, İran, Azerbaycan, Moğolistan, KKTC, Pakistan gibi 34 ülkeden 300 profesyonel sporcu katıldı. Nefeslerin tutulduğu turnuvada ülkemizi temsil eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı birinci olurken, 80 kiloda Musa Gürbüz de altın madalya kazanarak Türkiye\'nin gururu oldu. Yakutistan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aikhal Gabyshev\'in de onur konuğu olarak katıldığı Şalvar Güreşi Dünya Kupası Turnuvası\'nda konuşan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Dr. Hakan Kazancı, muhteşem etkinlik için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi\'ne teşekkür etti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise 98 yıl önce yazılan kahramanlık destanıyla gurur duyduklarını söyleyerek, Bu müsabaka kahraman ecdadımızın anısına yapılmakta. Bugün burada 34 ülkeden, gönül coğrafyamızdan ve dünyanın dört bir yanından pehlivanlar var. Biz büyükşehir belediyesi olarak güreşe çok önem veriyoruz. İnşallah 2020 olimpiyatlarında şampiyon çıkarma niyetindeyiz. Dünyanın dört bir yanında ay yıldızlı al bayrağımızı göklere çektirecek, istiklal marşımızı okuyacak sporcular yetiştiriyoruz. Bizlere destek olan Etnospor Genel Başkanı Sayın Bilal Erdoğan Bey\'e, ekibine, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze ve tüm personelimize teşekkür ediyorum, şeklinde konuştu. Kıran kırana geçen mücadelelerin sonunda dereceye giren güreşçilere madalyaları ve ödülleri verilirken, takımlara da kupaları takdim edildi. Yapılan müsabakaların sonunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı 60 puanla 1?inci olurken, 31 puanla Çeçenistan 2\'nci, 30 puanla İran ve Gürcistan ise 3?üncü oldu. Etkinlikte dereceye giren güreşçilerimiz, turnuva sonunda Afrin\'deki Mehmetçik\'e selam göndererek, ödülleri kahraman askerlerimize itaf etti.