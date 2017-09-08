(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş'taki cinayetin altından dram çıktı

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,(DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta 70 yaşındaki Abdullah Yeter\'in oğlu 35 yaşındaki Murat Yeter\'i öldürdüğü olayın ardından dram çıktı. Tıkanmış lavabo nedeniyle çıkan tartışma sonrası öldürüldüğü belirlenen Murat Yeter\'in, 3 evlilik yapan katil zanlısı babasının ikinci eşinin tek çocuğu olduğu, yıllarca babası tarafından hor görüldüğü; annesinin de yıllar önce gördüğü şiddet nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığı iddia edildi. Merkez Dulkadiroğlu İlçesi\'ne bağlı Aslanbey Mahallesi\'nde yaşayan Yeter ailesinin geçen Çarşamba günü mutfak lavabosu tıkandı. İddiaya göre, çocuklardan biri lavaboyu açmaya çalışırken işçi emeklisi Abdullah Yeter, oğlu Murat\'a \"Niye oturuyorsun? Kalkıp sen de yardım etsene\" dedi. Murat Yeter ise \"Lavaboyu bir kişi açabilir\" diye cevap verince tartışma çıktı. Murat\'ın, üvey kardeşinin yardıma ihtiyacı olmadığını söylemesine rağmen Abdullah Yeter, oğluyla tartışmayı sürdürdü. Evdeki diğer çocukların araya girmesi sonucu baba oğul ayrıldı ve Murat Yeter odasına gitti. \'UYURKEN ATEŞ ETTİ\' Dün sabah saatlerinde Abdullah Yeter, kahvaltıyı yaptıktan sonra odaya geçerek av tüfeğini aldı. Oğlunun odasına yönelen baba, yüzüstü yatağında yatan oğlu Murat Yeter\'e bir el ateş etti. Murat Yeter olay yerinde ölürken, ihbar üzerine eve gelen polis Abdullah Yeter\'i gözaltına aldı. Katil zanlısı baba, bugün sabah saatlerinde sorgusunun ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Yeter, adliyeye sevk edildi. ÜVEY KARDEŞLERİNDEN GÖRDÜĞÜ SEVGİYİ BABASINDAN GÖRMEDİ Öte yandan olayın altından dram çıktı. İddiaya göre 3 evlilik yapan; ilk eşinden 3, ikinci eşinden 1 ve üçüncü eşinden de 4 olmak üzere 8 çocuk babası Abdullah Yeter, öldürdüğü oğlu ile sürekli tartıştı ve ona farklı baktı. Bazı zamanlar şiddete de dönen bu tartışmalar nedeniyle evden uzak kalmak isteyen alçı ve kartonpiyer ustası Murat Yeter, çoğunlukla Kahramanmaraş dışında çalışmayı tercih etti ve çeşitli yabancı ülkelere de gitti. Yılın 2- 3 ayını evde geçiren Murat Yeter, babası tarafından bilinmeyen nedenle sürekli hor görüldü. Murat Yeter, ailede öz kardeşi olmayan tek çocuk olmasına rağmen üvey kardeşleri bunu kendisine hissettirmedi ve onlardan gördüğü sevgiyi babasından görmedi. Murat Yeter\'in adı açıklanmayan annesinin de yıllar önce Abdullah Yeter\'den gördüğü şiddet nedeniyle ayrılıp ikinci evliliğini yaptığı belirtildi. Acı haber alıp Kahramanmaraş\'a gelen anneyi yakınları güçlükle sakinleştirdi.