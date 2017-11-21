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(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

21 Kasım 2017 17:21

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun Beşoluk mevkisinde meydana geldi. Cihan Yüksel yönetimindeki 35 PH 089 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp önce karşı yönden gelen Yavuz Karasu yönetimindeki 46 AG 997 plakalı kamyonete, daha sonra İsmail Mıhçı\'nın kullandığı 46 E 4667 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, sürücüler Cihan Yüksel, İsmail Mıhçı ve Yavuz Karasu ile Mıhçı\'nın aracındaki Fevzi Mıhçı yaralandı. Ambulanslarla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne götürülen yaralılardan Fevzi Mıhçı, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak öldü. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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