T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş'ta 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 6 kişi polis tarafından yakalandı

02 Ocak 2018 18:30

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 6 kişi polis tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştiren ve kimlikleri belirlenen şüphelilerin peşine düştü. Yapılan çalışma ile Toygun B., Emre B., Sedat Y. ve Mustafa Ö. ile yaşları 18\'den küçük 2 kişi yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerden birinin adresinde yapılan aramada çalıntı tablet ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden Mustafa Ö.\'nün 9 yıl 8 ay, Sedat Y.\'nin ise 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları olduğu otaya çıktı. Sorgulamalarının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOÇKAHRAMANMARAŞ DHAKAHRAMANMARAŞAsayişMüdürlüğüYapılanToygunEmreSedatMustafaEmniyeteSorgulamalarının

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24