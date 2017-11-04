(Görüntülü Haber) Kağıthanelilerin konağı Seyrantepe Mahalle Kompleksi açıldı

İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE Belediyesi spordan sağlığa vatandaşın tüm ihtiyacını karşılayacak Seyrantepe Mahalle Kompleksi\'nin açılışını gerçekleştirdi. 6 bin metrekarelik alana inşa edilen bina mahalleliden tam not aldı. Seyrantepe Mahalle Kompleksi\'nin açılışına AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, AK Parti ilçe temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Kağıthanelilerin yaşam standartlarını yükseltmek için başlattıkları çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini ve 3 ay içersinde 34 yeni eseri Kağıthane\'ye kazandıracaklarını belirten Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, açılış kurdelesini protokolle birlikte kesti. “ÇOK FONKSİYONLU BİR KONAĞIMIZ OLDU” Seyrantepe mahalle sakinleriyle birlikte kompleksi gezdikten sonra merkezle ilgili bilgi veren Kılıç, \"Kadınlarımız burada İSMEK kurslarından yararlanıyor. Çocuklarımız, gençlerimiz ve yetişkinlerimiz spor salonundan ücretsiz yararlanıyor. Bir basketbol sahamız da bulunuyor. Birçok merkezde oluşturduğumuz 112 Acil Sağlık Birimi burada da hizmete sunuldu. Tiyatro ve sinemadan özellikle çocuklarımız istifade ederek hem eğleniyor hem de öğreniyor. Konferanslarımız ve konserlerimiz yapılıyor. Burada en son 29 Ekim’de Kahramanlık Türküleri adlı bir program gerçekleştirildi. Kompleksimizde kitap okuma köşemiz de bulunuyor. Çok fonksiyonu bir arada yürüten bir konağımız oldu” dedi 750 METREKARELİK YEŞİL ALAN BULUNUYOR Toplam 6 bin metrekarelik alana inşa edilen binada, 200 kişilik sinema-tiyatro salonu, muhtarlık, 112 acil birimi, İSMEK, spor salonu, idari birimler ve otopark yer alıyor. Hem mahallenin gelişimine hem de vatandaşlara önemli bir katkı sağlayacak olan merkez; kültürel, sosyal ve sportif birçok aktiviteye ev sahipliği yapacak. Seyrantepe Mahalle Konağı ayrıca Kağıthanelilerin dinlenmek için kullanabileceği 750 metrekarelik bir seyir terası ve yeşil alana da sahip. Kompleks, 70 araçlık otoparkıyla da mahallenin trafik akışına büyük kolaylık sağlayacak.