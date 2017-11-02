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(Görüntülü Haber) Kağıthane'deki servis şoförü cinayetinin şüphelisi İstanbul'a getirildi

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de servis şoförünün silahla öldürdüğü ileri sürülen Ferit A

02 Kasım 2017 02:35

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE\'de servis şoförünün silahla öldürdüğü ileri sürülen Ferit A. yakalandığı Isparta\'dan İstanbul\'a getirildi. 

Kağıthane\'de dün servis şoförü Kıyasettin Tacer\'e (41) başka bir araçtan ateş açılmış, saldırıda ağır yaralanan şoför kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi Ferit A.\'yı Antalya\'ya giderken Isparta\'da yakaladı. Olay sırasında cipi kullandığı ileri sürülen ağabeyi Ercan A. da dün akşam Sultangazi\'de gözaltına alındı. Ferit A. ve ağabeyi Ercan A.\'nın Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Kıyasettin Tacer\'in ölümüyle sonuçlanan olaylara ise iki aile arasında 2007 yılına dayanan husumetin neden olduğu iddia edildi. 

Ferit A. emniyet girişinde, \"Pişmanım, tesadüf oldu, 20 senedir aynı mahallede oturuyoruz, isteseydim bugüne kadar çoktan vururdum.\" dedi.

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