(Görüntülü Haber) Kâğıthane’de kültür sanat sezonu rap şarkıcısı Resul Aydemir’le başladı

İSTANBUL, 8 Ekim (DHA) -KÂĞITHANE Belediyesi kültür sanat sezonu başladı. Ekim ayı boyunca devam edecek etkinliklerin ilk gününde sahne alan rap müzik sanatçısı Resul Aydemir dinleyenlerine keyifli anlar yaşattı. Sultan Selim Kültür Merkezi\'nde gerçekleşen konsere yaklaşık 300 kişi katıldı. Çoğunluğunu çocukların ve gençlerin oluşturduğu dinleyiciler, ‘O Ses Türkiye’ programı ile hayran kitlesi kazanan rap müzik sanatçısı Resul Aydemir\'in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Resul Aydemir, şarkı aralarında vatandaşlarla sohbet etti. “Kültür ve sanat etkinliklerimiz 2018 Mayıs’a kadar devam edecek” Etkinliğe katılan Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, \"Kültür ve sanat etkinliklerimiz 2018 Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek. Bugün de sezonun açılışını yaptık. Ücretsiz sinema, tiyatro ve 6D sinemalarımız gösterilmeye başladı. Bu sene 2 etkinlik alanında daha programlarımız olacak. Çocuklarımız, hafta içi derslerini çalışacak; hafta sonu da ücretsiz sinema ve tiyatrolarımıza gelerek bizler ile beraber olacak. Yetişkinlerimiz ise konserlerle, söyleşilerle bizimle olacak. Biz Kâğıthane’de 500 bin kişilik bir aileyiz. Kültür, sanat ve spor gibi yaşamın her alanında halkımızla birlikteyiz\" dedi. Bu yıl Kültür Sanat etkinliklerine Seyrantepe Kültür Merkezi ile Gürsel Mahalle Konağı da ev sahipliği yapacak. Resul Aydemir konseri ile başlayan etkinlikler, 31 Ekim akşamı Gültepe Kültür Merkezi’nin ev sahipliğini yapacağı ’Osmanlı Kıraathanesi’ adlı söyleşi ile sona erecek. Ekim ayı boyunca toplamda 47 programı vatandaşla buluşturacak olan Kâğıthane Belediyesi, çocukları da sevindirecek. 10 yeni çocuk sineması, 20 adet de çocuk tiyatrosu farklı 7 farklı kültür merkezinde sahnelenecek. Özellikle çocukların gelişimine büyük katkı sağlayan tiyatro oyunları hem hafta içi hem de hafta sonu çocuk izleyiciler ile buluşacak. Yetişkinler için ise Ekim ayı içinde tiyatro oyunları sahnelenecek. Bosna Savaşı’na ve Müslüman katliamına tanıklık eden ilk tiyatro oyunu olma özelliğini taşıyan ‘Aliya’ 19 Ekim akşamı Sultan Selim Kültür Merkezi’nde seyirci karşısına çıkacak. Yapımı tamamlanan ve bu sene birçok programa ev sahipliği yapacak olan Seyrantepe Kültür Merkezi’nin ilk konuğu ise 13 Ekim gecesi vereceği konser ile Türkücü Aynur Haşhaş olacak.