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(Görüntülü Haber) Kağıthane'de iş merkezinde yangın; pencerelerde kurtarılmayı beklediler (3)

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN/ İSTANBUL, (DHA) Kağıthane'de 6 katlı bir iş merkezinin girişinde yangın çıktı

01 Mart 2018 20:34

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN/ İSTANBUL, (DHA) Kağıthane\'de 6 katlı bir iş merkezinin girişinde yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle binadakiler mahsur kaldı. Yangın Kağıthane\'de 6 katlı iş merkezinde saat 16.30 sıralarında çıktı. Girişteki elektrik panosunda çıktığı belirtilen yangın nedeniyle binayı yoğun duman kapladı. Üst katlardaki atölyelerde çalışanlar içeride mahsur kaldı. Pencere ve çatıya çıkanlar itfaiyeyi bekledi. İtfaiye beklenirken çevredekiler merdiven uzatarak mahsur kalanlara yardım etti. Yoğun dumandan etkilenenler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

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