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(Görüntülü Haber) Kâğıthane Belediyesi yüzlerce vatandaşa aşure ikramında bulundu

İSTANBUL, 6 Ekim (DHA) - MUHARREM ayı dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında kazanlarca aşure kaynarken, Kâğıthane Belediyesi de vatandaşları aşureye doyurdu

06 Ekim 2017 22:13

İSTANBUL, 6 Ekim (DHA) - MUHARREM ayı dolayısıyla Türkiye\'nin dört bir yanında kazanlarca aşure kaynarken, Kâğıthane Belediyesi de vatandaşları aşureye doyurdu. Kâğıthane Merkez\'de 3 farklı noktada dağıtılan aşureler, vatandaşlardan tam not aldı.
Aşure dağıtma geleneğini yıllardır sürdüren Kâğıthane Belediyesi\'nin dağıttığı aşureler, 5 bin kişiye ulaştı. Vatandaşlara aşureler ikramlık olarak kâselerde dağıtılırken, durumu elvermediği için evlerinde aşure kaynatamayan kişiler de evlerinden getirdiği kapları aşurelerle doldurdu. 
Kâğıthane Belediyesi?nin yapmış olduğu aşureyi yedikten sonra aşure yapmayı ertelediğini ifade eden bir vatandaş, ?Allah razı olsun Kâğıthane Belediyesi?nden. Çok güzel işler yapıyorlar. Çok memnunum? diye konuştu. İsa Çelik, aşureyi çok beğendiğini ve Kâğıthane?de tüm geleneklerin devam ettirildiğini belirtirken, Furkan Aslan Kâğıthane Belediyesi?nin bu aktivitelerle herkesi kaynaştırdığını kaydetti.
?KOMŞULARIMIZIN İYİ GÜNÜNDE DE KÖTÜ GÜNÜNDE DE YANINDA OLUYORUZ? 
Muharrem ayının önemine değinen Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, şunları söyledi:
?Muharrem ayını hem matem orucu hem de Muharrem ayı orucu olarak tüm komşularımız değerlendirdi. Biz de aşuremizi yapıp komşularımızla paylaşıyoruz. Herkes de sağ olsun büyük ilgi gösteriyor. Muharrem ayı ve aşure saygının, sevginin, birliğin ve beraberliğin sembolüdür. Biz de bu çerçevede Kâğıthane?de vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde yanında oluyoruz. Burada bizimle olan tüm komşularımıza teşekkür ediyoruz. Yaşlılarımızla da her zaman birlikte oluyoruz. Dün de yaşlılar merkezimizde aşure dağıttık ve bundan büyük mutluluk duyduk.?

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