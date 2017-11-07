(Görüntülü Haber) Kafe yangında kül oldu, apartmanda faciadan dönüldü

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Şehzadeler ilçesinde, tadilatta olan zemin kattaki kafenin mutfağında başlayan yangın, üstteki dairelere sıçradı. İtfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında kafe kül olurken, 6 katlı binada da büyük çaplı hasar oluştu. Peker Mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi üzerinde, 6 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan tadilattaki kafede bugün saat 05.00 sıralarında, yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın, apartmanın üst katındaki dairelere sıçradı, alevler, binanın teras katına kadar ulaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nden gelen 4 itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi. Apartmandakiler tahliye edilirken, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Binada büyük çaplı hasar oluştu. İtfaiyenin gün ağarınca yaptığı ön incelemede, yangının işyerinin mutfağından çıktığı ve binanın dış mantolama sisteminde kullanılan malzemenin tutuşmasıyla birlikte üst katlara sıçradığı belirlendi. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangının kesin çıkış nedenin araştırıldığı belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Apartmanın 4\'üncü katında oturan Tahir Çatal, \"Yangın sırasında annem ve ablam ile iki çocuğum yatak odasında uyuyorlarmış. Sonra yangını hissettikleri zaman hemen ayakkabılarını bile giymeden evi boşaltmışlar. Bana da gecede haber verdiler. İzmir\'de oturuyordum ve apar topar sabah Manisa\'ya geldim. Allah\'tan can kaybımız olmadı. Ancak evde hasar büyük\" diye konuştu.