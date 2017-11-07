T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kafe yangında kül oldu, apartmanda faciadan dönüldü

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, tadilatta olan zemin kattaki kafenin mutfağında başlayan yangın, üstteki dairelere sıçradı

07 Kasım 2017 15:09

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Şehzadeler ilçesinde, tadilatta olan zemin kattaki kafenin mutfağında başlayan yangın, üstteki dairelere sıçradı. İtfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında kafe kül olurken, 6 katlı binada da büyük çaplı hasar oluştu. Peker Mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi üzerinde, 6 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan tadilattaki kafede bugün saat 05.00 sıralarında, yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın, apartmanın üst katındaki dairelere sıçradı, alevler, binanın teras katına kadar ulaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nden gelen 4 itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi. Apartmandakiler tahliye edilirken, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Binada büyük çaplı hasar oluştu. İtfaiyenin gün ağarınca yaptığı ön incelemede, yangının işyerinin mutfağından çıktığı ve binanın dış mantolama sisteminde kullanılan malzemenin tutuşmasıyla birlikte üst katlara sıçradığı belirlendi. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangının kesin çıkış nedenin araştırıldığı belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Apartmanın 4\'üncü katında oturan Tahir Çatal, \"Yangın sırasında annem ve ablam ile iki çocuğum yatak odasında uyuyorlarmış. Sonra yangını hissettikleri zaman hemen ayakkabılarını bile giymeden evi boşaltmışlar. Bana da gecede haber verdiler. İzmir\'de oturuyordum ve apar topar sabah Manisa\'ya geldim. Allah\'tan can kaybımız olmadı. Ancak evde hasar büyük\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KILIÇASLANMANİSA DHA MANİSAPeker Mahallesi Avni Gemicioğlu CaddesiHızlaManisa Büyükşehir BelediyesiApartmandakilerBinadaElektrikPolisinApartmanınTahirSonraBanaManisaAllahAncak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24