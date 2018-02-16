(Görüntülü Haber) Kadirli'de turp üreticisi zorda

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE\'nin Kadirli ilçesinde sezonunda 5 bin kişinin çalıştığı, turp sektörü, kötü bir sezon geçiriyor. Sektörde sadece Kadirli\'de 30-40 milyon TL maddi zarar olduğunu belirten Turp Üreticileri Birliği Başkanı Soner Topalhan, sezonun hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı sektörün ağır bir yara aldığını söyledi. Türkiye\'nin turp ihtiyacının yüzde 70\'nin karşılandığı Kadirli\'de turp, ıspanak, pırasa ve kara lahana eken çiftçilerin tarlalarını sürdüğünü belirten Soner Topalhan, \"Hava şartları sezonunda 5 bin kişiye ekmek kapısı olan bacasız fabrika turp sektörünü olumsuz etkiledi. Havaların soğuk gitmemesi bizleri perişan etti. Sezona da kötü başlamıştık. Hava şartlarının düzelmesini beklerken mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık olması sektörü iflas ettirecek dereceye getirdi. Sıcak hava nedeniyle ıspanak, lahana, pırasa ve turp çabuk tohuma gitti. Hal böyle olunca çiftçilerimiz mahsullerini sürmek zorunda kaldı. Zararımız büyük. Sektörün zarar etmesinden dolayı 30-40 milyona yakın zarar var. Allah bu sektörde çalışan herkese yardım etsin\" dedi. Ekiminden sökümüne, nakliyesinden yıkanmasına ve paketlenmesine kadar yaklaşık 5 bin kişinin ekmek kazandığı turp sektörünün bu yıl mevsim sıcaklığının üzerinde seyretmesi nedeniyle bir çok turp ve sebze havuzları çabuk kapandı. Savrun Çayı üzerinde kurulu olan havuzlarda binlerce kişiyi görmek mümkünken bu yıl hem havuzların sayısı, hem de çalışan işçi sayısı düştü.