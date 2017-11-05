(Görüntülü Haber) Kadınların tezgah kavgasında birbirlerine fırlattıkları elma ve armut silah sayıldı





Halil ÖZÇOBAN BURSA(DHA



BURSA\'da, Ankara Karayolu üzerinde meyve satmak için tezgah açan 53 yaşındaki Hatice Kadıoğlu ile 48 yaşındaki Zekiye Konuk arasında müşteri paylaşımı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında kadınlar birbirlerine meyve atınca olay Konuk\'un şikayeti üzerine yargıya taşındı. Hatice Kadıoğlu ile işyeri sahibi Sebahattin Günaçtı hakkıda asliye ceza mahkemesinde dava açıldı. Yapılan yargılama sonrası mahkeme hakimi, sanıklardan Hatice Kadıoğlu\'na \'kasten yaralama suçundan 120 gün adli para cezası verdi. Hakim, bu suçun silahtan sayılan ve yaralamaya elverişli olan armut ile işlenmesi nedeniyle cezayı 12 oranında artırıp 180 gün adli para cezasına yükseltti. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan hakim, bu cezayı 150 güne düşürüp, günlüğü 20 liradan toplam 3 bin lira para cezasına çevirdi. Aynı davada yargılanan Sebahattin Günaçtı\'yı da günlüğü 20 liradan 75 gün adli para cezasına çarptıran hakim, hükmün ertelenmesine karar verdi. Sanıklar, 5 yıl içersinde herhangi bir suç işlerlerse bu para cezasını 24 eşit taksitte ödemek zorunda kalacaklar.



Kestel İlçesi\'ne bağlı Ümitalan Köyü\'nde geçtiğimiz yıl ağustos ayında meydana gelen olayda, Ankara Yolu üzerinde meyve tezgahı açan Hatice Kadıoğlu ile yanında ayrı bir tezgahta satış yapan Zekiye Konuk arasında müşteri paylaşımı yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrası taraflar birbirlerine tezgahlarında bulunan elma ve armutlardan fırlatırken, elma ve armutların havada uçuştuğu anlar ise güvenlik kamerası taafından görüntülendi. Olay, Zekiye Konuk\'un Hatice Kadıoğlu ile tezgahını işleten 57 yaşındak Sebahattin Günaçtı\'dan şikayetçi olması üzerine yargıya taşındı. Savcılık soruşturmasının ardından tutuksuz yargılanan Hatice Kadıoğlu ile Sebahattin Günaçtı hakkında, Bursa 12. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde, hafif yaralama suçlarından dava açıldı. Mahkemede ifade veren Hatice Kadıoğl ile Selahattin Günaçtı yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.



Karar aşamasına gelen yargılamaya devam edildi. Duruşma sonunda Mahkeme Hakimi Gülay Söğüt, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Yaman\'ın hazırladığı iddianame doğrultusunda, Zekiye Konuk\'u kasten yaralamak suçundan Hatice Kadıoğlu\'na 120 gün adli para cezası verdi. Mahkeme hakimi, Sanık Kadıoğlu\'nun üzerine atılı suçu suçu silahtan sayılan ve yaralamaya elverişli meyve oan armut ile işlediği iicin cezasını 12 oranında artırıp 180 gün adli para cezasına çıkardı. Hakim Söğüt, sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alarak cezayı 150 güne düşürdükten sora günlüğü 20 liradan toplam 3 bin lira para cezasına çevirip hükmün ertelenmesine karar verdi. Aynı davada yargılanan Sebahattin Günaçtı ise 75 gün adli para cezasına çarptırıldı. Günaçtı\'nın bu cezası günlüğü 20 liradan bin 500 lira para cezasına çevrilip hükmün ertelenmesi kararlaştırıldı. Mahkeme ayrıca, sanıkların 5 yıl içersinde suç işlemeleri halinde verilen cezayı 24 eşit taksitte ödemesini bir taksitin aksaması halinde ise bunların tamamının alınmasına, bu paranın ödenmemesi halinde ödenmeyen günlük paraların hapse çevrilmesine bağladı.



TERLİK OLAYINI HATIRLATTI



Mahkemenin verdiği karar sonrası açıklama yapan Hatice Kadıoğlu\'nun Avukatı Baran Güneş, Her iki esnafın tezgahları yan yana. Müevekkilim ve şüpheliler arasında meydana gelen bir birlerine meyve fırlatma olayı mahkemelik oldu. Hatice Kadıoğlu\'na fırlatılan armutu Yargıtay, yaralama olayında \'silahtan nesne\' olarak kabul ediyor, mahkeme de armutu silah kabul ederek, sanıklara para cezası verdi, verilen para cezasını da hükmün geri bırakılmasına çevirdi. Yine buna benzer bir olay da Denizli\'nin Honaz İlçesi\'nde yaşanmış, Şenay Güzel\'in tartıştığı oğlu Hasan Güzel\'e ayağından çıkarıp fırlattığı naylon terlik silah sayılmıştı dedi.