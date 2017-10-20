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(Görüntülü Haber) Kadınların kavgası karakolda bitti

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir parkta iki kadın arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü

20 Ekim 2017 14:26

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da bir parkta iki kadın arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kadınları park içindekiler güçlükle ayırdı. Olay, merkez Çukurova İlçesi\'nde bulunan Engelliler Parkı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta güvenlik görevlisi eşi Mehmet B. ile aynı yerde çalışan Jale Ç.\'nin ilişkisi olduğunu düşünen Ferda B., konuşmak için eşinin yanına gitti. Bu sırada Jale Ç. ile Ferda B., arasında kavga çıktı. Birbirlerine yumruklarla saldıran kadınları park içindekiler güçlükle ayırdı. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar darp raporu almak için Adli Tıp Birimi\'ne gitti. İşlemlerinin ardından karakola getirilen Jale Ç. ifadesinde, \" Mehmet Ç. ile sevgili değilim\" dedi. Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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